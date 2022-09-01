【煽動言論】涉節目中發表煽動言論及洗黑錢1032萬　網台主持傑斯認煽動及洗黑錢共4罪 

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網台D100 Radio主持「傑斯」尹耀昇涉在節目中發表煽動性的言論，及涉處理1,032萬元犯罪得益，被控串謀作出煽動意圖作為及洗黑錢共10罪，其女助手亦涉2項洗黑錢罪。尹今（1日）於區域法院承認1項串謀作出具煽動意圖的作為罪和3項洗黑錢罪，女助手則否認2項洗黑錢罪。控方指據認罪協商，餘下控罪可望存檔法庭，但涉款須充公。案情指，被告在其網上節目煽動他人「私了」部份官員，又希望外國以「死全家族」的級別制裁林鄭月娥。法官押後至明日再訊，待判刑後處理沒收令事宜。

被告尹耀昇（52歲，網台節目主持），被控串謀作出煽動意圖作為罪。控罪指尹於2020年2月至11月期間，與其他人串謀作出具煽動意圖的作為，即主持、製作、發布及上載網上節目，意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港依法制定的的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令等。

3項洗黑錢罪指，尹在2020年2月至11月期間，在其銀行帳戶或其與被告利寶麗（51歲，保險從業員）的銀行帳戶，有三筆分別為204萬港元、572萬港元及256萬港元的犯罪得益。利則否認2項與尹共同面對的洗黑錢罪。

代表律師求情指，被告在2003年起在網上評論球賽，後來因社會氣氛，改為時事評論為主。辯方指，節目觀看次數不多，被告並非政治人物，只是意見領袖。就洗黑錢罪，辯方指本案涉款和交易次數非同類最嚴重，犯案手法不複雜，並沒有把金錢轉為其他財產。

被告親撰的求情信指，還押逾年間是其人生最刻骨銘心的歲月，相信是天父作的安排，要他放下憤恨，學習寬恕。

榮休主教陳日君樞機的求情信指，被告在獄中信教後改變良多，不再是昔日憤怒及仇恨的中年人。被告女兒則指，視被告為知己和良師，她現在海外就讀音樂治療碩士，若沒有父親無條件支持和啟發，她便不會有今天的成就。

案情指，綽號「傑斯」的被告在其網頁及YouTube，定期與男子蔡子熙聯合主持及製作涉案網上節目「不上頻道」，市民可付費訂閱頻道，亦可在YouTube免費觀看影片。此外，被告亦在D100 網台節目上演講，影片在YouTube廣泛流傳。涉案的9個多月期間，被告共主持了39次涉案節目和聲音節目，每個節目平均吸引了逾萬次觀看次數，內容涉及煽惑他人抗拒或推翻中國共產黨、投擲汽油彈和私了某些政府官員等。

控方引述當中4個節目，包括在2020年8月，美國宣布制裁中央及港府的官員後，被告要求多個英美加等政府進一步制裁港府的主要官員，倡議應給予林鄭月娥一個級數達到「死全家族」程度的教訓，即稱「我哋希望見到 Carrie 有一日，係去到嗰個教訓……係去到死全家族嘅級數」。同年8月一個有關白俄羅斯選舉節目中，被告指中國共產黨是全世界最邪惡的極權獨裁國家，指觀眾應仿傚當年的烏克蘭，反抗中央及港府，把林鄭月娥逐出香港。

同年9月5日，被告在節目上呼籲公眾參加未經批准集結，又指9月6日後應有「35+」，現已失去投票權。被告又在節目貶低五星紅旗，猛烈抨擊中央極權獨裁，但支持台灣的青天白日旗，稱讚台灣是具自由、民主及人權等各項優點的「獨立國家」。

洗黑錢罪則指被告的儲蓄帳戶及與女助手開設的2個聯名帳戶中，共有涉1,032萬犯罪得益。被告曾指示女助手，將其中1個帳戶的375萬元以支票入帳至被告的個人證券帳戶，涉案款項與被告報稱的網台主持月入和報稅紀錄的月入不符。涉案帳戶有巨額存款、提款、轉帳及匯款，大部分存款之後均被提取或轉走，交易原因均不明。

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記者：陳曉欣