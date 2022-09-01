【幼稚園開學】3歲得意妹首日返學狂喊　大轉變由扭爸爸抱變頭也不回【附分離焦慮處理法】

▲ 3歲得意妹首日返學狂喊，爸媽感到心痛。

踏入9月開學季，一眾莘莘學子上學去！有台灣幼稚園早在8月初開學，有父母連日接送3歲女兒返幼稚園，小朋友長時間跟父母分開，面對陌生的環境與人事，首日返學爆喊很常見。經過3星期，女兒已經享受上學去，媽媽拍片記錄見證女兒的大轉變。

3歲女兒抗拒返學大哭

台灣有名媽媽在社交平台分享3歲女兒「珍珠」開學情況，在影片中，女兒穿上幼稚園體育服及束起孖辮，首次返學的她在車上黏實爸爸，哭著請求媽媽「先不要下車好嗎？」，媽媽回說「好！不下車」，女兒焦急地揮手再跟媽媽說「先不要下車」，媽媽安慰女兒「好呀不下車，我在這裡，我在車上等一下」。

▲ 台灣3歲女童「珍珠」第一日返幼稚園，不想離開爸媽。（影片截圖︰受訪者提供）

小女孩抗拒返學，哭得眼睛通紅，流了不少淚水，楚楚可憐的模樣很可愛。爸爸安撫女兒著她冷靜，之後抱著她下車入學校，珍珠依然哭泣，更哭到流鼻涕。來到校門，老師抱著珍珠及幫忙孭書包入學校，珍珠哭得更慘向爸媽揮手求救似的。

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女兒進步哭著說再見

8月中，媽媽再分享女兒返幼稚園的情況，見證女兒有進步，穿上校服裙的珍珠自己孭書包仍然有哭，不捨得爸爸媽媽，老師拖著她，在校門外跟她一起向爸媽說再見，珍珠一邊哭一邊說再見。到她踏入學校的走廊，她也回望爸媽，跟老師一起做出愛心手勢送給父母，很可愛。媽媽樂見女兒進步︰

上學三個禮拜整，進步好多好多了！可以哭著走進去學校，哭著說掰掰，哭著說愛妳。

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頭也不回開心上學

至8月下旬，媽媽分享了女兒返幼稚園的影片，見珍珠已不再哭泣了，跟爸爸聊天後開心入校門，更蹦蹦跳跟老師走，爸媽在外叫女兒，走到遠處的女兒才回頭與父母道別，否則應該是頭也不回開心上學去。

第四週開始！終於，上學這件事，有一點被她的小小世界接受了。

網民表示珍珠很可愛，給她一個月時間慢慢會習慣的，媽媽回應笑言女兒適應期超慢，不過開心見女兒開心上學，老師很好很用心，將學生當成自己孩子在教導，令家長很放心。

分離焦慮症處理法

註冊言語治療師Ms Wincy曾在TOPick分享「分離焦慮症」的處理，列舉3個步驟助子女適應回校上課。

1. 自製視覺提示︰在家裏掛起一個月曆，每天和小朋友一起讀日期，並鼓勵以顏色筆塗去當天日子。家長可以在上課日貼上貼紙，讓小朋友「看到」上課日，增加心理準備。

2. 調整生活作息︰有些家庭的小朋友在上課日與非上課日有不同的作息時間。上課期間，小朋友的生理時鐘可能會出現不適應的情況。協助孩子建立固定的作息時間，能減低孩子生理上的不適應。

3. 接送策略︰上課初期，回校日數不多。有些家長暫停校巴服務，改為親自接送。父母送別孩子入校門的瞬間，有些孩子會因為分離的感覺難受而哭成淚人。父母應每天在固定的位置，送別孩子交托老師後，轉身離開。這能縮短孩子分離父母的時刻，更快回到課室玩玩具「分散注意力」。

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責任編輯︰顏紫燕