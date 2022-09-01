【早餐熱量】早餐食菜肉包麻蓉包易致肥　營養師推介中式包點低卡之選

▲ 早餐食菜肉包麻蓉包易致肥，營養師推介中式包點低卡之選。

中式包點是不少人返工返學早餐首選，不過，一些看似健康的款式實際上卡路里並不低。Aranth安曼營養旗下註冊營養師Angela在Instagram專頁發佈貼文，整理出數款熱門中式包點卡路里；其中最受歡迎的菜肉包、麻蓉包，竟屬高卡之選。

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點心類早餐易吃過量

包點屬於點心類早餐，包點鋪除了販賣蒸包，更有不同類型的點心，例如蝦餃、燒賣等。根據衛生署資料，點心類早餐高能量、高脂肪、高鹽、低膳食纖維，並且因小件而飽足感不足，容易吃過量，隨時引致每日攝取脂肪及鈉含量超標，增加患心血管疾病風險。

而小朋友若從小習慣吃較濃味、多味精的早餐，便會對味道清淡的健康早餐失去興趣，例如高鈣低糖豆奶、燕麥片加脫脂牛奶等，家長們需留意。

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內容獲「註冊營養師Angela」授權轉載。

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責任編輯：張沛