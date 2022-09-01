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【開學日】林世雄夥羅淑佩等今早視察緊急事故交通協調中心

社會 11:51 2022/09/01

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(運輸及物流局 fb)

今日（9月1日）是開學日。運輸及物流局局長林世雄等官員，今早視察運輸署轄下的緊急事故交通協調中心，密切監察交通及公共運輸服務情況，即時調度交通安排。

運輸及物流局在社交平台上載照片，指運輸署做足準備，轄下的緊急事故交通協調中心早上提升至最高級別的聯合督導模式運作，由助理署長帶領，聯同公共運輸營辦商及相關政府部門，密切偵測交通及公共運輸服務的情況，即時調度交通安排。世雄局長、振新副局與政助Alfred早上與運輸署署長Rosanna Law視察了協調中心運作。

而運輸署早在開學日前已跟營辦商及相關部門舉辦簡介會，進行聯合演練及設備測試。今早亦有運輸署同事到全港的主要學校區及公共運輸交匯處主要地點實地視察，實時向協調中心匯報最新情況，需要時安排加強公共運輸服務，或通知警方協助疏導交通。

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責任編輯：余思嵐

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