【黃金血型】貧血女子擁RhNULL血可救任何人　全球不足50例一生只能輸一次血

▲ 內地一名嚴重貧血的女子，擁RhNULL血型，可救任何人。

內地江蘇近日發現兩人擁有全球罕見的黃金血型「RhNULL」，而這二人為一對姊妹。這種血型在人群中出現的概率，為600萬分之一，全球僅得不足50例。她們的血能供給任何一個需要輸血的病人，惟她們僅可接受與其相同血型的血液。

最新影片：

據內地媒體《揚子晚報》報道，一名居於江蘇泰州的王姓女子，早在一年前就有身體不舒服、小便顏色發黃等問題，近日因症狀加重，而到南京醫科大學附屬泰州人民醫院求醫，檢查證實是重度貧血，黃疸指數高。

王姓女子在進行血型和血型抗體檢查時，被發現她的血型不僅是RhD陰性（俗稱熊貓血），而且其RhC、Rhc、RhE、Rhe均為陰性（RhNULL），再加上其ABO血型為O型，意味著她可以將自己的血，提供給任何一個需要輸血的病人，惟她需要輸血時卻只能接受與其同樣血型的血液。

該院輸液科主任高靈寶指出，檢查時發現王姓女子的一個姐姐，與她的血型一樣，也是O型RhNULL。報道指出，RhNULL被稱為黃金血型，人群中出現的概率是600萬分之一。

該血型自1960年被發現以後，全球不足50宗，其中內地僅有4例，而O型RhNULL則更為稀少珍貴。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣