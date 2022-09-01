【有個閨密叫祖藍】苑瓊丹加入TVB首周返亞視喊　自認八卦：收埋好多黑材料

▲ 苑瓊丹在《有個閨密叫祖藍》自揭入行初期事跡。

由王祖藍主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，本周日（4日）播出的第六集嘉賓是出名快人快語兼率性的苑瓊丹（苑仔），祖藍更抵死表示與苑仔結緣全因幫襯過對方公司的「育髮」及「防脫髮」療程。

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收集不少黑材料

甫與祖藍碰頭「把口就冇停過」的苑仔，即自封「東北惡狗」：「我會咬人，我份人落閘放狗㗎！我最大問題係就算我想呃你，但我個樣（呃唔到人）…好多人都好驚我，我又好衰嘅、比較八卦，收收埋埋人哋好多黑材料。」

每集都會帶嘉賓食好西的祖藍，先後帶苑仔到北京的四合院歎茶及品嚐海鮮邊爐，二人還先後接受製作組的「逆轉Truth or Dare」及「演技+觀察力測試」等任務，結果苑仔全線技術性擊倒祖藍，展示過人偵探頭腦，更連環爆料大談圈中見聞，內容用字都相當抵死。

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苑仔在節目中先後分享了事業、愛情及婚姻方面的波折及得著，另外還有人生觀、愛情觀及與《男親女愛》同劇演員的深厚友情等。

苑仔披露當初對演戲產生興趣，全因讀書時上過無綫新聞節目：「有次TVB去我學校拍計數機嘅故仔，攝影師拍拍吓走埋我度，咁我咪喺度扮計數囉，嗰晚返去睇新聞真係見到自己，我就覺得自己好似好識做戲咁。」

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亞視學懂「生存」

1982年因報讀亞洲電視第一期藝員訓練班入行的苑仔，謂全靠在亞視打好基礎，才得以在無綫「生存」：「我喺亞視時會得罪啲高層。譬如有人誣蔑我，我會同高層解釋，就算佢話：『唔聽呀，你出去啦』，我都會話：『唔得！我一定要講。』人哋請你出去你都唔走、係都要講，其實好冇禮貌。記得做完頭一個星期TVB，我揸番架車去亞視度喊。」

她續指在無綫工作初期「好多說話聽」：「有一次我梳頭，佢（工作人員）梳得有啲唔啱，我就話：『咦？唔連戲喎』，梳頭嗰個嗰把梳就即刻啪喺張枱度話：『咁你自己梳！』其實嗰吓要發脾氣好容易，要起身拍枱講粗口都得，但我當時諗咗諗決定吞咗佢。我拎起把梳，佢真係唔知我識梳，我咪自己吹自己梳，之後就起身走。」

苑仔透露當年在亞視化妝間亦曾多番受冷待，更試過坐足一小時冇人理，之後有化妝師點醒便走去學化妝轉做「不求人」：「從此以後冇人可以掂我個妝，冇眉毛又好、彩虹眼影又好、畫星星眼都好，全部我自己化。」