  • 31°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 13:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有個閨密叫祖藍】苑瓊丹加入TVB首周返亞視喊　自認八卦：收埋好多黑材料

娛樂 12:45 2022/09/01

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

苑瓊丹在《有個閨密叫祖藍》自揭入行初期事跡。

由王祖藍主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，本周日（4日）播出的第六集嘉賓是出名快人快語兼率性的苑瓊丹（苑仔），祖藍更抵死表示與苑仔結緣全因幫襯過對方公司的「育髮」及「防脫髮」療程。

【灣區藝人】苑瓊丹開中介公司助年青人北上　為香港青年感慨：他們不知道想做甚麼

收集不少黑材料

甫與祖藍碰頭「把口就冇停過」的苑仔，即自封「東北惡狗」：「我會咬人，我份人落閘放狗㗎！我最大問題係就算我想呃你，但我個樣（呃唔到人）…好多人都好驚我，我又好衰嘅、比較八卦，收收埋埋人哋好多黑材料。」

每集都會帶嘉賓食好西的祖藍，先後帶苑仔到北京的四合院歎茶及品嚐海鮮邊爐，二人還先後接受製作組的「逆轉Truth or Dare」及「演技+觀察力測試」等任務，結果苑仔全線技術性擊倒祖藍，展示過人偵探頭腦，更連環爆料大談圈中見聞，內容用字都相當抵死。

最新影片推介：胡定欣專訪

苑仔在節目中先後分享了事業、愛情及婚姻方面的波折及得著，另外還有人生觀、愛情觀及與《男親女愛》同劇演員的深厚友情等。

苑仔披露當初對演戲產生興趣，全因讀書時上過無綫新聞節目：「有次TVB去我學校拍計數機嘅故仔，攝影師拍拍吓走埋我度，咁我咪喺度扮計數囉，嗰晚返去睇新聞真係見到自己，我就覺得自己好似好識做戲咁。」

【娛圈秘聞】苑瓊丹揭港星在內地發展情況　讚徐少強+達哥為香港藝人保聲譽

    點擊圖片放大
    +6
    +5

亞視學懂「生存」

1982年因報讀亞洲電視第一期藝員訓練班入行的苑仔，謂全靠在亞視打好基礎，才得以在無綫「生存」：「我喺亞視時會得罪啲高層。譬如有人誣蔑我，我會同高層解釋，就算佢話：『唔聽呀，你出去啦』，我都會話：『唔得！我一定要講。』人哋請你出去你都唔走、係都要講，其實好冇禮貌。記得做完頭一個星期TVB，我揸番架車去亞視度喊。」

她續指在無綫工作初期「好多說話聽」：「有一次我梳頭，佢（工作人員）梳得有啲唔啱，我就話：『咦？唔連戲喎』，梳頭嗰個嗰把梳就即刻啪喺張枱度話：『咁你自己梳！』其實嗰吓要發脾氣好容易，要起身拍枱講粗口都得，但我當時諗咗諗決定吞咗佢。我拎起把梳，佢真係唔知我識梳，我咪自己吹自己梳，之後就起身走。」

苑仔透露當年在亞視化妝間亦曾多番受冷待，更試過坐足一小時冇人理，之後有化妝師點醒便走去學化妝轉做「不求人」：「從此以後冇人可以掂我個妝，冇眉毛又好、彩虹眼影又好、畫星星眼都好，全部我自己化。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【解構都市病】苑瓊丹胸口痛入院揭膽固醇偏高　營養師拆解高膽固醇元兇戒口指南【附食物清單】
12:11 2021/03/30
【解構都市病】苑瓊丹胸口痛入院揭膽固醇偏高　營養師拆解高膽固醇元兇戒口指南【附食物清單】
【好聲好戲】陳安瑩聲演釘姐混身是戲　關德興契女沒靠人脈關係入行【有片】
11:37 2021/05/06
【好聲好戲】陳安瑩聲演釘姐混身是戲　關德興契女沒靠人脈關係入行【有片】
【明星豪宅】郭少芸北上吸金杭州置安樂窩　單身貴族享受無拘束生活
15:47 2022/03/02
【明星豪宅】郭少芸北上吸金杭州置安樂窩　單身貴族享受無拘束生活
【滬漂藝人】苑瓊丹拍片分享抗疫日常　苑仔一個冬甩分幾餐食遭網民責難
15:01 2022/04/18
【滬漂藝人】苑瓊丹拍片分享抗疫日常　苑仔一個冬甩分幾餐食遭網民責難
【灣區藝人】苑瓊丹開中介公司助年青人北上　為香港青年感慨：他們不知道想做甚麼
13:38 2022/07/08
【灣區藝人】苑瓊丹開中介公司助年青人北上　為香港青年感慨：他們不知道想做甚麼

你可能感興趣

【解構都市病】苑瓊丹胸口痛入院揭膽固醇偏高　營養師拆解高膽固醇元兇戒口指南【附食物清單】
12:11 2021/03/30
【解構都市病】苑瓊丹胸口痛入院揭膽固醇偏高　營養師拆解高膽固醇元兇戒口指南【附食物清單】
【好聲好戲】陳安瑩聲演釘姐混身是戲　關德興契女沒靠人脈關係入行【有片】
11:37 2021/05/06
【好聲好戲】陳安瑩聲演釘姐混身是戲　關德興契女沒靠人脈關係入行【有片】
【明星豪宅】郭少芸北上吸金杭州置安樂窩　單身貴族享受無拘束生活
15:47 2022/03/02
【明星豪宅】郭少芸北上吸金杭州置安樂窩　單身貴族享受無拘束生活
苑瓊丹 娛樂人物職業 娛樂行業 王祖藍 綜藝節目 電視劇 演員 亞視 TVB

最高瀏覽

【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識
13:31 2022/08/31
【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識
【帶貨女王】自爆拒收老闆預付優厚酬勞　章小蕙開時裝店兩年勁賺6千萬元
12:53 2022/08/31
【帶貨女王】自爆拒收老闆預付優厚酬勞　章小蕙開時裝店兩年勁賺6千萬元
【持械行劫】銅鑼灣鬧市錶行遭4匪持刀槍行劫　劫走約80隻名錶後逃去
14:22 2022/08/31
【持械行劫】銅鑼灣鬧市錶行遭4匪持刀槍行劫　劫走約80隻名錶後逃去