【TVB花旦】細數近年離巢花旦往外闖　轉戰內地或外國創事業新階段

▲ 花旦買少見少！

視后唐詩詠傳出本月將正式離巢，轉戰舞台劇發展，意味TVB又少了一個花旦！其實近年TVB的花旦買少見少，皆因個個相繼離巢往外闖，望不再原地踏步，接受新的挑戰！

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【視后離巢】視后唐詩詠外闖跳入舞台劇 TVB高層出力挽留無阻離巢決心

王君馨

效力於TVB已14年的王君馨（Grace）於去年12月在網上宣布與大台結束賓主關係，她感謝TVB及感激每位過她的好同事，又表示「無論係唱歌演戲跳舞，我都唔會停落嚟！」

及後，Grace轉戰內地發展參加內地女子舞蹈選秀節目《了不起的舞社》，當中與59位參加者爭奪舞后寶座，終她雖然落敗，惟憑著舞技成功吸引到內地網民注目，不但微博粉絲人數大增，同時令知名度急升。

早前更有指她將會夥拍「宇宙最強」甄子丹接拍2億元巨製武俠片《天龍八部之喬峰傳》，雖然Grace回覆傳媒時指不是女主角，但亦表示很開心可以與甄生合作，似乎她向外闖後同樣闖出好成績。

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李施嬅

效力無綫16年的李施嬅於2019年宣布離巢，劇集《金宵大廈2》成為她的最後之作，劇中她一人飾演三角備受網民力讚，指她超出準完成。

施嬅離巢後簽美國經理人公司向荷里活發展，之後她參演加拿大電視劇集《血與水》「Blood and Water」 第二季，劇中飾演殺手的她，憑演技出色獲提名角逐「第7屆加拿大銀幕獎」最佳女配角。

而且，她拍攝外國片的機會接踵而來，近日有指施嬅將接拍由英國導演Bizhan Tong執導的新片，而她亦在網上轉發消息表示：「這幾個月在籌備的工作。一個心血製作。亦有幸參與編劇和監製工作。 還可以飾演原本UmaThurman 的角色，再放入亞洲文化嘅元素。期待和新拍檔擦出新火花。」

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田蕊妮

「視后」田蕊妮於無綫十二年，她於2020年宣布離巢，期後她接受張寶華的網台節目訪問親剖離開大台原因，皆因不想再「啤膠」。她指當時決定離巢，是因為工作制度和內容的問題：「我真心好喜歡演戲，想做好每個角色，是對工作的責任、對喜歡我的觀眾回報。」

阿田回復自由身後，她自組公司繼續發展，不但參演甄詠蓓導演的紀錄片《Bad Acting》，又協助丈夫杜汶澤經營網台「杜汶澤喱騷」，除了為網台節目擔任監製及主持。去年，她更宣布參演香港舞台劇《聖荷西謀殺案》，勢要尋回做演員的初心。

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