【星二代開學】女兒讀傳統幼稚園K1開學　黃澤鋒貼地look湊返學︰人生新階段

▲ 黃澤鋒一身街坊look貼地接送女兒K1開學。

莘莘學子又開學了，相信家長今日都忙到一頭煙！而幼稚園K1入學的小朋友，則提早一兩日返學上適應班。本學年入讀屯門熱門幼稚園的黃澤鋒囡囡黃熙恩（小黃妃）已經提早開學，有爸爸媽媽親自接送返學，小黃妃都好醒神，只曾出現少許哭鬧。

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學校首兩天家長能陪伴上課，在開學第一天，黃澤鋒身穿T恤、短褲、踢拖的街坊look去陪女兒上學，非常貼地。澤鋒在社交平台分享返學照片，並指開學大日子是女兒的人生另一階段，需要適應，祝女兒開心、學業進步。

在父母共同管理的女兒社交平台亦有分享上學片段，可見小黃妃身穿學校運動服，在學校門前擺甫士拍照。她入到校園開始適應，開心玩校內遊樂設施，又在課室做勞作，非常乖巧。父母在帖文中寄語︰

陪伴你成長是多麼幸福的事。#開心快樂成長 #做個開心寶寶

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開學第一天曾少許哭鬧

媽媽陳麗麗稱女兒第一日返學有喊過，不過一日比一日好。她早前接受TOPick訪問形容女兒是一名坐不定卻愛觀察的孩子，會默默留意父母工作，也很留意身邊人，當看到其他小朋友做甚麼，她就會跟著做。麗麗相信她上學後都會很留意同學，

我只是怕她欺負同學，她幾惡的，哈哈！

▲ 小黃妃的學生相非常精靈可愛。（IG圖片）

麗麗又透露選讀這所熱門傳統學校，是因為女兒的性格很易放任，需要受一點管束，她做事也喜歡跟規矩，認為傳統教學比較適合她。另一選校重點是就近入學，因兩夫妻深知自己年紀大，希望把握與女兒的相處時光，親自接返學放學，而非只是看著女兒在車內睡覺。

同為55歲的澤鋒和麗麗也不太擔心傳統學校功課多，麗麗稱女兒幾聰明，兩夫妻也只求她盡力應付、做好自己，並不要求她考第一，「有困難就一家人去面對和解決。」

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責任編輯︰林綺玲