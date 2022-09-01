【開學】疫下開學中六生嘆暑假太短　11月全日課門檻提高憂影響備戰DSE

▲ 9月1日開學日，西環聖士提反堂中學今早只安排半天活動。（曾耀輝攝）

今日（9月1日）莘莘學子連續第3年在疫情下開學，在中西區有中學全校學生接種率達標，下周將迎來全日面授課堂，但隨著教育局在11月起提高全日課門檻至9成學生打齊3針，當時正值測考高峰期，有中六生憂慮推行時間太急，萬一要轉回半日課，會影響備戰中學文憑試（DSE）進度，亦有未打針學生擔心會有「谷針」壓力。

西環津校聖士提反堂中學今日早上安排多名教職員在學校門口迎接學生，檢查學生每日填寫快測結果的健康申報表，並通過學校的紅外線量體溫裝置，隨後參加該校在3年疫情以來首個實體開學崇拜。新學年延續師生每日返學前快測要求，校方稱今日全校只有2人未有填寫申報表，要聯絡家長確實或再安排補做。

因應政府抗疫措施安排本地學校在3至4月放「特別假期」，學校直至8月初才開始放暑假，升中六的男生馬同學指今年暑假縮短至2、3周，期間要好好分配時間去做功課和打機，「好似好快就完咗暑假，感覺上唔夠，但係都要準備返學情緒。」對於每日快測安排，多名同學異口同聲表示感到有些麻煩，馬同學說要「早兩三個字撩鼻」，家住西環的他今早也要在7時15分起床。

教育局亦將於11月收緊全日課門檻到9成學生打齊3針，馬同學認為是「嚴格咗」、「11月係比較急」，坦言擔心屆時一旦要回復半日面授課，正值測驗考試高峰期，會影響備戰文憑試的學習進度，下午無法繼續上實體課，「晏晝都有zoom課堂，好老實講無坐喺課室咁專心」，提及不論家中和學校也可能因網絡接收差、出現「窒機」情況。不過他估計包括他在內已打2針的同學，也會抽時間繼續打3針。

升中二男生楊同學則說對於開學感到「非常興奮」，不過由於他擔心接種新冠疫苗會有副作用，故一直未有打針，加上他感到學校午膳飯盒「太營養」，又認為「唔返全日仲好，上堂時間少啲」，故暫時不會為全日課而打針，但坦言擔心會有壓力。

該校校長麥偉麟表示，據開學前統計全校已有超過9成學生已了2針，中六級2針接種率更接近100%，直言教育局收緊全日課門檻難免對學習造成影響，已規劃好半日時間表，有需要時轉換，但校方傾向正面教育學生，在開學頭兩個月仍可以上全日課，會鼓勵學生打針保障自己，同時明年出外應考文憑試也可更放心。他又歡迎教育局推出「學校疫苗接種嘉許計劃」，是對學校的一種肯定，但強調「（校方）有冇都會鼓勵」。該校會在短期內收集學生的3針接種率，並透過陽光電話及講座向家長解說打針好處及全日課好處等。

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記者：馮琪雅