【親子好去處】中環展城館DIY燈籠迎佳節　認識公共屋邨文化及歷史【內附連結】

▲ 中環的展城館將於9月10日及11日舉行「燈籠工作坊」。

位於中環的展城館將於9月10日及11日舉行「燈籠工作坊」，讓大眾參照不同年代或類型的公屋在燈籠上繪畫圖案，並親手製作具個人特色的燈籠，家長與小朋友一同參與，可引導孩子藉此認識香港公共屋邨獨特的文化和歷史，以及屋邨的地方營造。

香港的公共屋邨多年來不斷變化，坐落於不同地區成為小社區。工作坊導師會指導參加者以公屋獨特外形為燈籠設計添上圖案，並講解製作燈籠的步驟及竅門。

導師亦會介紹香港公共屋邨獨特的文化和歷史，以及屋邨街坊在各小社區內發揮合力布置的力量，如在中秋於天井高掛燈籠的傳統，展現地方營造的概念，共同美化公共空間。參加者完成後可將親手製作的燈籠帶回家佈置，增加節日氣氛。

▲ 270度環迴LED屏幕播放2分鐘主題短片「回顧與展望」。(展館提供)

是次工作坊為由發展局及規劃署合辦「繼往創未來」規劃與基建展覽的活動之一，市民亦可同時參觀「繼往創未來」展覽，透過穿梭戶外及室內的展區，輕鬆地認識本港的基建發展成就以及未來發展項目。

展覽現於中環展城館及毗鄰的愛丁堡廣場舉行。以棋盤遊戲為設計概念的戶外展區「大未來歷棋」，設有海、陸、空基建的繽紛實體裝置，高3.5米的港珠澳大橋、3.3米的門廊Gateway，部份裝置更加入AR互動元素及趣味小知識。室外展區先以270度環迴LED屏幕播放主題短片「回顧與展望」，回望香港回歸以來經歷種種挑戰及展示未來發展。

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燈籠工作坊

日期：9月10日（六）及9月11日（日）

時間：3:15pm - 4:15pm

地點：中環展城館4樓

「繼往創未來」規劃與基建展覽

日期：即日至11月30日

地址：中環愛丁堡廣場3號

記者：李越樺