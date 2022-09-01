【申訴專員】年半內以公帤處理1,600廢棄車　申訴署促追究車主刑責 

▲ 申訴專員公布兩項主動調查結果。（譚以諾攝）

申訴專員公署今日（1日）公布2項主動調查報告，包括政府土地棄置車輛及船隻涉違規經營街渡服務問題。

本港廢棄車輛長期停放在公共泊車位、公共道路或行人路上問題持續已久，浪費公共泊車位及阻礙市民使用道路。由2021年至今年6月，當局已使用公帑處理1,600輛廢棄車輛。

申訴專員趙慧賢指出，問題癥結在於政府沒有確立及追究車主須妥善處置車輛責任，導致車主可隨意棄置車輛。即使政府加大力度清理車輛，亦只等同免費為車主棄置車輛，無助長遠解決問題。

趙慧賢建議，運輸署應及早修訂法例追究車主須妥善處置廢棄車輛的責任，亦應主動提醒車主適時續領車牌及妥善處置廢棄車輛，而運輸署及地政總署亦應協作加強搜證，加強阻嚇力。

無牌街渡問題日益普遍

近年前往離島等較偏遠地遊覽成為市民熱門消閒活動之一，街渡則為往返偏遠沿岸旅遊地點的主要交通，惟署方發現無牌街渡問題日益普遍，令登上違規街渡的乘客難得到第三者風險保險的保障。

本地船隻須領有擁有權證明書及運作牌照，其中用作提供街渡服務的屬第I類別船隻，在結構及消防設計等方面要求會更嚴謹，並會定期檢查。而最常以提供違規街渡服務的開敞式遊樂船則屬於第IV類別，純為遊樂用途使用；亦有持第I類牌照的營辦商，使用第IV類船隻進行載客服務。

趙慧賢指，乘客乘坐無牌或違規街渡存在安全隱患，他們選擇街渡服務普遍只考慮價錢、航線及時間，未必會留意是否持牌，而運輸署亦欠有效措施助市民辯識無牌或違規街渡。加上海事處巡查次數偏低，在2017至2020年間，海事處針對本地船隻非法載客活動而進行的特別巡查次數為平均每年45.5次，「放蛇」搜證更平均每年不足1次，即使懷疑有違例情況亦僅會作簡單查問。趙慧賢直言，執法角度並不達標。

趙慧賢建議，運輸署及海事處應加強宣傳本地船隻提供街渡服務的資訊，並改善街渡服務供不應求的問題。而海事處應改善截查時的查證工作，給予執法人員清晰指引。

【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作 骨科醫生拆解不同徵狀成因

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津