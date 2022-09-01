【白色強人II大結局劇透】跟唐明復合蘇怡重回明成北？　阿Yan主動向YT求婚

▲ 《白色強人2》兩對CP惑情將有定案。

劇集《白色強人2》將於明晚（9月2日）播出大結局，劇中兩對CP的感情關係亦有所定案，所謂患難見真情，要接受腦瘤切除手術的YT，雖然未知能否抗癌成功，卻獲女友阿Yan主動求婚，另外唐明為求復合，到內地「追」回當義務醫生的蘇怡。

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昨晚《白色強人2》劇情講述YT（郭晉安飾）、唐明（馬國明飾飾）、葉晴（胡定欣飾）抵達上海準備出席世衛研討會，希望可以成功游說到藥商，以助通過開放藥物名冊。

▲ YT、唐明和葉晴出席世衛研討會。

而今晚（9月1日）播出的第29集《白色強人2》，講述三人在世衛研討會上戮力宣揚草案理念和精神，當中YT說到：「我想告訴大家，真正的重中之重，唔係你地國家的GDP增長或人均收入，而係你對國民的健康，有無比到最好的醫療保障。呢個不但止是香港人的事，是全球面對的問題。」

YT一番話雖然發人深省，更贏得各代表的掌聲，卻無法得到藥商認可，他們批評太理想主義，而且無限制地補貼病人，等於剝削健康的人。

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蘇怡離港當義務醫生

唐明、葉晴難免灰心，唯獨YT仍相信有奇蹟。另一邊廂文信（陳豪飾）、阿Yan（張曦雯飾）連同張庭（劉溫馨飾），逐一聯絡每個罕見病患者，研討會上藥商立場仍然強硬，一群罕見病患者透過兩地視像連線，現身說法講述昂貴藥費為他們帶來沉重負擔。

另外，蘇怡（唐詩詠飾）離開香港當義務醫生，她鼓起勇氣致電唐明告知新去向，二人只能隔着電話送上祝福。

至於明晚播映的大結局，開首講述唐明、葉晴、阿Yan商討YT的開腦手術，阿Yan負責主刀，她對清除腦內全部腫瘤的方案意志堅定。

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阿Yan跟YT討論手術期間感不安，YT反過來作出安慰，此時阿Yan突然拿出結婚戒指，要YT為她戴上，當中她說：「你去上海時我買了一些東西，當你買給我，幫我戴呀，我遲些收回錢。」阿Yan開始手術，而葉晴陪同在側給予支持。

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至於唐明回到家中，看到蘇怡留下一張張便條貼，唐明既窩心又傷感，之後唐明往內地找回蘇怡，向她提出兩大要求，包括重返明成北醫院和跟他復合，最終蘇怡決定重回明成北，鋼頭裡二人相視而笑，未知是否復合呢。