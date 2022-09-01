【開學】福建附小逾9成學生開學前夕連續做快測　校長料普遍家長不抗拒帶子女打第3針

▲ 學校今舉行「開學孝道禮。」（陳靜儀攝）

新學年今日（1日）開始，油塘直資小學福建中學附屬學校校長徐區懿華透露，開學前兩日逾9成家長為子女進行快測，並將結果上載到學校網上系統。另外，校方今學年推出「孝道」主題活動，並於今早舉行「開學孝道禮」，讓學生透過為父母「揼骨」、剪指甲及奉茶，學習孝順及敬愛長輩。

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連續3年於疫情下開學，教育局建議學生提早於開學前兩天起每天進行一次快測，徐區懿華說，該校有逾9成家長響應，開學日約有10名學生因確診或被列為密切接觸者而未能上課，另有一兩名學生因趕時間出門而忘記做快測，校方安排家長到校為其補做。

該校平均約82%學生已打兩針，有4個年級的學生兩針接種率已達8成，其中小六有88%學生已打兩針。對於10月起已打3針的學生才可於另一半天進行課外活動，徐區懿華說，初步了解家長不抗拒新安排，相信已接種兩針的學生普遍會打第3針，而校方在安排學生進行會除下口罩的課外活動前，會先徵詢家長意見。

升小六的曾同學說，開學的心情很好，很期待與朋友見面，亦希望6年級可學習更多知識。曾同學已接種兩針疫苗，亦曾染疫，他說不擔心確診個案再上升，亦認為學校防疫措施安全，希望可參加更多課外活動。其母亦說，放心讓小朋友上學及參與課外活動，而開學前亦有連續做快測，認為是盡公民責任。

另外，福建附小新學年將舉行8項孝道主題活動，包括每月會播放介紹《孝經》句子的影片，並舉辦「故事劇場」，利用短劇呈現《孝經》內容及講述廿四孝故事，又會舉辦相關問答及背誦比賽。校方更計劃學期中辦懷孕體驗周，讓全校學生一連三日將「大肚」繫於身上，體驗母親懷胎十月的辛酸。

校方又安排於開學日舉行「開學孝道禮」，邀請約60位家長，讓學生為其父母「揼骨」按摩、剪指甲及奉茶。

▲ 學校今舉行「開學孝道禮」。（陳靜儀攝）

徐區懿華說，中華傳統文化中，孝為百德之首，惟現今父母普遍非常疼愛子女，或甚少向他們教導「孝順」的傳統觀念，而父母向子女說要孝順自己或很尷尬，校方因此希望以活動讓學生熟讀《孝經》，探索孝道在品德價值中的重要性。

女兒正就讀小五的李女士今早參與「開學孝道禮」，她說很感動，認為女兒學習有關孝順的知識很重要。

▲ 李同學及其母親、曾同學及其母親。（陳靜儀攝）

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記者：黃悅晴