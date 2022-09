▲ 阿Mo So Ching 加油!

MIRROR演唱會第4場演出發生嚴重事故,以致令舞蹈員李啟言(阿Mo)和張梓峯受傷,傷勢較嚴重的阿Mo仍然留院接受治療,事件一直引起外界高度關注,全城為阿Mo努力集氣。

事件發生後,阿Mo的女友COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)一直停工,在男友身邊默默守護,以行動證明不離不棄。

發文自勉

So Ching亦不時在網上社交平台抒發感受,今日(9月1日)她以英文留言:「It’s okay to not be okay. But it’s not okay to give up. 」其大意是:「不好也沒關係的,但放棄是不行的。」

她似乎是在自勉無論阿Mo怎都好,都不會放棄他,其愛護之心令人感動,不少網民都表示會繼續集氣祝福阿Mo,又叫So Ching亦都要好好照顧自己,皆因她絕對是阿Mo的最大支柱!

