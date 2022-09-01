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【打擊罪行】涉銀行及虛擬貨幣交易平台洗黑錢逾4億　海關拘4男

社會 12:46 2022/09/01

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（香港海關fb）

海關瓦解一個利用傳統與虛擬銀行及虛擬貨幣交易平台的洗黑錢集團，涉及款項達4億1100萬元，拘捕4名有社團背景男子，包括懷疑是洗黑錢集團的36歲主腦，全部人暫時獲准保釋候查。

海關今日（9月1日）表示，去年底根據情報偵破一宗洗黑錢案件，拘捕1男1女涉案人士。經深入調查和資金流向分析後，海關發現另外3名21歲本地男子，自2019年10月起，於1年間開設64個本地不同銀行（包括虛擬銀行）的個人帳戶，並由2019年至2021年處理逾9千宗可疑交易，涉款共約4億1100萬元。其中一人更在虛擬貨幣交易平台開設帳戶，處理來歷不明的虛擬貨幣；而另一人處理的懷疑犯罪得益則涉及本地一間已結業的找換店。

上述3名男子的背景和財務狀況與其個人銀行帳戶內的大額交易極不相稱。海關遂於8月29日採取執法行動，突擊搜查四個分別位於秀茂坪、油塘、元朗和天水圍的住宅單位，拘捕該三名男子。跟進調查後，海關人員於大角咀再拘捕一名36歲本地男子，懷疑為洗黑錢集團主腦，招募被捕的三名男子開設個人銀行帳戶，協助處理懷疑犯罪得益。

海關人員除以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕四名懷疑涉案男子，亦檢取了一批涉案物品，包括兩部電腦、手提電話、銀行帳戶文件和銀行卡。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

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責任編輯：余思嵐

 

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