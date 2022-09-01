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【月經煩惱】港鐵座位疑有月經血迹致無位坐　港男貼相公審反被狠批

休閒消費 13:58 2022/09/01

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港男在社交平台公審港鐵座位疑有月經血迹，令自己無位坐，反被網友圍攻。

女士們每月都要經歷「最不方便的幾天」，除要忍受身體不適外，更要擔心隨時「漏M」弄髒衣物造成尷尬。有港男近日在Facebook群組貼圖發文，指自己乘搭港鐵時見到座位上疑似有月經血跡，更大呻「點坐呀？」。貼文上載後，隨即引來大班網民熱議，狠批港男不體諒女性，直指「無女人想當街漏M」。

最新影片推介

港男上傳一張港鐵車廂座位疑似有月經血迹照片。（圖片來源：Facebook群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」）

港男在Facebook群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」中，上傳一張港鐵車廂內一個沒有人坐的座位，該座位上可見遺留少許啡紅色污跡，而港男懷疑是污跡源於女士月經血跡。於是拍下照片，貼圖發文到社交媒體大表不滿，希望引起網友共鳴。

點坐呀⋯⋯唔通連個天都唔鍾意我⋯⋯

網民圍攻

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貼文貼出後，網民不但沒有同情他，反而大鬧港男不尊重女性「唔係女人點知女人嘅困難喺邊度」、「無女人想當街漏M,你覺得污糟咪唔好坐囉」; 又有網民指港男應該體諒女性「女仔真係唔易做」、「個女仔都唔想嘅」。

另外，都有網民指污跡未必是月經血跡，認為港男大驚小怪「可能男人爆痔瘡」、「買完魚啲血水黎姐」。

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責任編緝：張懿慧

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