【囤積症】父母囤積成癮雜物堆天花　港男嘆苦勸12年不理：係咪應該搬出去

▲ 父母囤積成癮雜物堆天花，港男嘆苦勸12年不理感無助。

不少長者都有囤積雜物的習慣。早前一名女網民發文分享，指男友媽媽有囤積癖好，家中雜物更堆上天花板，又出現蝨患問題。昨日（31日）男友亦現身抱怨，指12來一直苦勸父母清理垃圾，但對方屢勸不聽，一家人更為此經常發生爭執，直言二人「要啲雜物都唔要自己個仔」，因而產生搬家念頭。

事緣有女網民於Facebook群組「香港滅蟲關注組」發帖，指男友媽媽會瘋狂把東西撿回家，自己到男友家中稍作逗留，已被蝨咬至皮膚紅腫痕癢。男友日前亦現身發文，直言「其實我兩老係咪黐線？寧願要啲雜物都唔要自己個仔」。

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他表示，過去12年來，一直勸諭父母戒掉囤物的習慣，但二人屢勸不聽。雖然屋企經執拾後一度回復乾淨，但不久又打回原形，他形容「真心好辛苦」，又說近月每天都為執屋問題發生爭執，父母稱希望「慢慢嚟」，但他認為情況緊急，不能再拖。

大家教吓我點做，我係咪應該直接唔理佢哋搬出去算？定係趁佢哋唔喺度扔晒啲嘢？

不少網民都相當同情事主，紛紛提出建議，有人認為強行丟棄雜物是「治標唔治本」、「轉頭佢哋咪又係執返，只會無限輪迴」，有人則認為囤物行為是心理問題，建議向社工或醫生尋求協助。

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責任編輯：羅嘉欣