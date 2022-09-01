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【頸椎健康】常睡醒時發現高舉雙手　醫生：患頸椎病機率大增

健康 13:47 2022/09/01

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常睡醒時發現高舉雙手，醫生警告此舉反映患頸椎病機率大增！

不同人睡姿各異，原來睡姿亦可以反映身體健康狀況。有網民發現自己睡覺時會高舉雙手到頭頂，甚至舉到雙手麻痹而驚醒。求醫後得知，這竟是頸椎病的先兆。

最新影片：

綜合台媒報道，台灣聯新國際醫院運動醫學科主任林頌凱在著作《不開刀，治頸椎》表示，睡覺時高舉雙手的習慣，反映一種常見都市病為「上交叉綜合症」，20多歲的年輕人亦屬於高危族群，原因是都市人常玩手機，並呈現頭前伸、肩膀聳起的不良姿勢。人體一旦習慣頭部前傾的姿勢，就會令後頸及前胸肌肉緊繃，造成肩頸酸痛，引發「上交叉綜合症」。症狀若更嚴重，可令手臂麻痺，導致頭痛、頭暈，甚至造成其他因壓迫神經產生的頸椎病症狀。

一步自測頸椎健康

他推薦一項非常簡單的自測頸椎健康方法：

把手舉起，做類似投降動作。身體若感到特別舒服，甚至常睡醒時發現雙手舉高，即代表患頸椎病機率大增。

香港聖公會福利協會屬下康健天地一級物理治療師顏貴輝也表示，使用手機時的不良姿勢，例如過份彎低，頭愈低，頸愈要承受多幾倍壓力。假設頸部角度呈15度，頸部承受的重量是27磅；當頸部角度呈45度，頸部承受重量將高達49磅。日積月累下，頸部承受過大壓力，會形成頸部勞損，引伸頸痛、肩膊痛、手臂痛等痛症，如神經線受壓，便會出現麻痺的情況，嚴重時有頭痛、作嘔作悶。

同場加映：防肌肉勞損小貼士

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責任編輯：羅嘉欣

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