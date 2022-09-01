【學霸藝人】妹妹首爾大學醫學博士畢業　宋仲基擁雙學位一門三傑高學歷

▲ 韓國男神宋仲基擁有雙學位，連哥哥及妹妹都是學霸。

娛圈中有不少高學歷藝人，包括36歲韓國男神宋仲基，他不但畢業於名校，擁有雙學位，連哥哥及妹妹都是學霸。妹妹日前醫學博士學位畢業，身為二哥的宋仲基亦有出席畢業典禮支持。

綜合南韓傳媒報道，宋仲基的哥哥宋承基本周二（30日）於Instagram發帖文，分享妹妹宋瑟琪於南韓最高學府首爾大學，取得醫學博士學位，並舉行畢業典禮。從他上載的照片可見，宋瑟琪穿上畢業袍、戴上畢業帽，手持花束及畢業證書。雖然只見到妹妹低頭的樣子，但她看來溫文爾雅。

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參加妹妹博士畢業禮

宋仲基和宋承基兩位哥哥分別站在妹妹的左右，而宋仲基身穿黑色衣服，頭戴鴨嘴帽，打扮非常低調，似乎不想搶去妹妹的風頭，他還體貼地為妹妹拿著另一袋畢業花。大哥宋承基驕傲地寫道︰

曾經還是個小孩子的老么……我們家也有博士了，我為你驕傲！

他還分享了三兄妹童年時的照片，大哥扭抱著妹妹好溫馨，在旁的宋仲基一臉清秀，名副其實由細靚到大。

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哥哥是北大中文碩士

事實上宋氏兄妹都是高學歷代表，除了妹妹宋瑟琪成為醫學博士外，宋仲基亦畢業於名校成均館大學企業管理系，副修新聞系，至於哥哥宋承基則是北京大學中文碩士，絕對是一門三傑。

宋仲基是韓娛圈中數一數二的學霸，中學時期曾考過全校第一名，在大學入學試考獲380分佳績，滿分為400分。他正正以全國排名首10的成績，入讀成均館大學，最終雙學位畢業。

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責任編輯︰王明芳