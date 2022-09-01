【駝背問題】女性比男性更早出現駝背 每增加10歲發生率增加6至11%

▲ 每增加10歲，重度駝背發生率就增加6-11%。

疫情持續咗近3年，「吽」喺屋企嘅日子裏，日日攤喺張好舒服嘅豆袋椅追劇。當終於可以出街見朋友，個個一見到我都話，做乜我而家駝背？簡直係當頭棒喝，晴天霹靂！我一直都警惕自己老嘅時候唔可以駝背！但竟然不知不覺間變駝背！駝背會令人睇起嚟起碼老10歲！Oh no！

好多前輩，例如四哥謝賢、何B師父、秋官鄭少秋同我阿媽都好襟老，其中原因就係大家行出嚟都係腰板挺直。當長期姿勢不良就會導致駝背，除咗體態唔好睇和顯老外，睇落亦好無精神，仲會對脊椎造成負擔。

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正常人的胸椎中度向後彎曲，其角度大約介乎20-29度。隨着年紀增加，胸椎過度出現向後彎曲就會出現駝背。步入中年後會逐漸增大，40歲以後更加速變化，55-60歲時約介乎43-52度；76-80歲時駝背角度大於52度。

因此，老年人約20-40%會發生重度駝背，發生率隨着老化而逐漸增高，每增加10歲，發生率就增加6-11%，女性比男性更早發生，也更嚴重，所以我哋要及早提醒自己留意呢個問題。

因為重度駝背會增加動作能量消耗，容易疲累，影響基本功能同日常生活起居動作，亦令胸廓嘅擴展活動變差，減低肺活量，影響肺部換氣功能。重度駝背會增加脊椎體嘅承受力，平衡功能變差，增加跌親風險，仲會引起其他相關嘅病況。下期我會同大家分享點樣避開呢個陷阱，大家互勉之。

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全文刊於《晴報》，原題為駝背顯老 女性比男性嚴重