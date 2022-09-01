  • 28°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 18:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強檢公告】沙田豐和邨和安樓圍封強檢　沙田廣林苑茂林閣8人被罰1萬元

社會 17:03 2022/09/01

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(資料圖片)

沙田豐和邨和安樓今午5時起限制在沙田指明「受限區域」，受檢人士於今日晚上11時前接受檢測，政府目標是在明日（2日）上午約11時30分完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【13:11】

當局今日（9月1日）派員到沙田廣林苑茂林閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，有11人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中8人發出了10,000元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作　骨科醫生拆解不同徵狀成因

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【天氣不穩】超強颱風 「軒嵐諾」向西移動趨台　或成今年「風王」
今日 09:32
【天氣不穩】超強颱風 「軒嵐諾」向西移動趨台　或成今年「風王」
【求職陷阱】35歲男墮虛擬貨幣代購騙局　失27萬元
今日 10:17
【求職陷阱】35歲男墮虛擬貨幣代購騙局　失27萬元
【防疫嚴苛】國際龍舟錦標賽改泰國舉行　總會促設免檢疫路線圖
今日 10:32
【防疫嚴苛】國際龍舟錦標賽改泰國舉行　總會促設免檢疫路線圖
【中秋節】東涌東海濱長廊明起舉辦「愛．團圓」花燈節　可參與傳統文化工作坊和猜燈謎遊戲
今日 11:16
【中秋節】東涌東海濱長廊明起舉辦「愛．團圓」花燈節　可參與傳統文化工作坊和猜燈謎遊戲
【煽動言論】涉節目中發表煽動言論及洗黑錢1032萬　網台主持傑斯認煽動及洗黑錢共4罪
今日 11:36
【煽動言論】涉節目中發表煽動言論及洗黑錢1032萬　網台主持傑斯認煽動及洗黑錢共4罪
【申訴專員】年半內以公帑處理1,600廢棄車　申訴署促追究車主刑責
今日 12:15
【申訴專員】年半內以公帑處理1,600廢棄車　申訴署促追究車主刑責
【打擊罪行】涉銀行及虛擬貨幣交易平台洗黑錢逾4億　海關拘4男
今日 12:46
【打擊罪行】涉銀行及虛擬貨幣交易平台洗黑錢逾4億　海關拘4男

你可能感興趣

【天氣不穩】超強颱風 「軒嵐諾」向西移動趨台　或成今年「風王」
今日 09:32
【天氣不穩】超強颱風 「軒嵐諾」向西移動趨台　或成今年「風王」
【求職陷阱】35歲男墮虛擬貨幣代購騙局　失27萬元
今日 10:17
【求職陷阱】35歲男墮虛擬貨幣代購騙局　失27萬元
【防疫嚴苛】國際龍舟錦標賽改泰國舉行　總會促設免檢疫路線圖
今日 10:32
【防疫嚴苛】國際龍舟錦標賽改泰國舉行　總會促設免檢疫路線圖
強制檢測 沙田 廣林苑

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
今日 12:09
【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識
13:31 2022/08/31
【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識
【帶貨女王】自爆拒收老闆預付優厚酬勞　章小蕙開時裝店兩年勁賺6千萬元
12:53 2022/08/31
【帶貨女王】自爆拒收老闆預付優厚酬勞　章小蕙開時裝店兩年勁賺6千萬元