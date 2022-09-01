【強檢公告】沙田豐和邨和安樓圍封強檢　沙田廣林苑茂林閣8人被罰1萬元

▲ (資料圖片)

沙田豐和邨和安樓今午5時起限制在沙田指明「受限區域」，受檢人士於今日晚上11時前接受檢測，政府目標是在明日（2日）上午約11時30分完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【13:11】

當局今日（9月1日）派員到沙田廣林苑茂林閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，有11人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中8人發出了10,000元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作 骨科醫生拆解不同徵狀成因

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐