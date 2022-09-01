【愛護毛孩】鍾雨璇+All For One為動物籌款演出　善款捐助大樹下流浪貓狗

▲ 鍾雪璇透露會以長腿look演出。

歌手鍾雨璇（O3）夥拍五人男子樂隊All For One將於10月13日旺角麥花臣場館舉行《My Fellow寵物慈善演唱會》，是次演唱會以寵物慈善為主題，收益將捐贈予大樹下善待動物庇護站救助更多動物。

促成今次合作契機，是O3公司知道她除有愛貓白雪雪，亦一向熱衷動物慈善，所以計劃舉行一個寵物慈善演唱會，機緣巧合下O3得知樂隊All For One成員們都好熱心幫助小動物，所以一拍即合，相約Crossover演唱會，並共同創作演唱會主題曲《My Fellow》，以音樂傳遞人寵親密有趣嘅關係，提醒主人對寵物一生一世照料和陪伴的承諾。

談及演唱會表演項目，眾人表示首次合作火花四射，除了切合主題，男女音域都要多翻配合，All For One 表示：「因為大家本身音樂風格唔太同，演唱會又有多首歌要合唱，所以大家通宵喺band房夾咗無數咁多晚！雖然每位成員日間各有正職，通宵夾歌好攰，但只要一埋位就會醒神。」

▲ 夥拍五人男子樂隊All For One演出。

O3最近因在節目上表演「黑絲天殘腳」，用腳夾毛筆寫字，O3表示今次演唱會都會以逆天長腿登場。「今次當然不是再寫大字，而是為演出苦練舞步，找來排舞師姜仔為我排一段性感dance medley，雖然被笑動作生硬，未來一個月除了練歌之外，跳舞是更大挑戰，希望到時帶來一個耳目一新的O3。」

演唱會並請了黃劍文、《全民造星》姜仔、Rapper SleptKid、DJ組合Cardo、黎偉豪做演唱會嘉賓，希望更多人支持支持「大樹下」改善流浪動物的生活。

資深義工Jojo Chan表示「大樹下」這個主要收留流浪貓狗的庇護場，已經運作了近30年。它背後沒有大組織或政府資助，一直只靠不足十人的核心成員支撐著。多年來都靠義工及有心人對流浪貓狗作出保護及救援，除了最近幾年因為疫情難以舉辦籌款活動外，多年來都遇上好多大大小小的難關，其中最被廣泛報導的一次，可說是兩年前發生在元朗的一場火山，幸好一直以來都有好多善心人士支持才能得已維持。

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