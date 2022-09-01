【小一開學】黃祥興兒子升讀名校聖若瑟　關心妍女兒入聖士提反附小

▲ 黃祥興和關心妍的子女雙雙入讀港島名校小一。

9月1日開學大日子，小朋友又再回歸校園，包括一眾星二代。不少星二代都遺傳了爸媽的優良傳統，成功入讀好學校，今日黃祥興（Stefan）和關心妍（Jade）分別貼出子女的小一開學照，可見兩人的子女齊齊入讀港島區傳統名校，相當叻仔叻女！

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黃祥興一家送兒子上校車

型爸黃祥興先在社交平台分享接送返學的片段，靚女太太Peggy和8歲大女黃晞桐（Paige）齊齊送二仔黃子晉（Tristan）上學，可見Tristan身穿傳統名校聖若瑟小學的校服，相當精神。一家人送Tristan上校車，黃祥興更與校車中的兒子合照，難捨難離。他在帖文中寄語兒子，

阿仔入小學啦，爸爸足（祝）你一切順順利利，唔使停課，好好學習。學校是通往成功階梯的第一步。

▲ 爸媽一同陪伴女兒入課室。（IG圖片）

關心妍陪伴女兒入課室

而靚媽關心妍也分享女兒楊榮心（心心）的小一開學照，可見心心身穿聖士提反書院附屬小學校服，Jade與丈夫楊長智更陪伴女兒入校園，開學首日一齊入課室體驗。轉眼間女兒成為小一生，Jade也有感而發。

心心小一開學啦！話咁快就讀小學，你著住小學校服孭起書包嗰一刻我差啲喊出嚟！你要享受學習爸媽一定支持你！各位小朋友開學愉快！家長校長老師一齊，加油啊！

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心心之前就讀銅鑼灣維多利亞國際幼稚園，在最後一日幼稚園放學時，Jade表示非常不捨，有感女兒大得太快，祝福女兒有美好前程；在畢業禮上她又感謝校長、老師姐姐悉心教導和照顧，令心心的第一個學習階段充滿幸福溫馨回憶。

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責任編輯︰林綺玲