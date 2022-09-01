【Hell No】KAYAN9896第三首派台歌MV大騷纖腰　吳家忻分享愛情觀：應忠於自己

▲ KAYAN9896推出第三首派台新歌《Hell No》。

憑著甜美笑容以及時尚造型而人氣急升的女星KAYAN9896（吳家忻），曾表示音樂能夠幫助她表達複雜的思想和情感，並於5月中推出輕快感十足派台歌《Not Too Close》憑其甜美的歌聲俘虜廣大樂迷的耳朵，獲得多眾多樂迷喜愛。

在眾人期待下，KAYAN第三首個人音樂作品《Hell No》在昨天（31日）於各大電台及音樂平台上架，更於同日晚上8時在各大網絡平台上架。

【I SWIM】林家熙演學校狂熱份子搶鏡 Locker入行6年曾歷戶口剩數十元

愛情應忠於自己

今首派台作品《Hell No》為上首個人作品《Not Too Close》的第二部曲，經歷青瀝的曖昧關係後，最終都要做決定，而今次KAYAN選擇拒絕對方。

KAYAN擺脫上首的輕鬆少女味，以比較成熟的唱法及曲風演繹這首新作品，她更表示愛情應忠於自己。

在樂迷的熱烈期待下，KAYAN今次邀請到演技派演員黃溢豪為其MV擔任男主角。

MV中兩人正式約會的場口，打扮有型靚仔的他與KAYAN在外表上非常合襯，而溢豪亦表示出細心溫柔的一面。儘管溢豪條件看來非常不錯，但襄王有夢，神女無心！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

是次MV中，導演花盡心思在另一邊為KAYAN打造了她的「內心世界」，雖知道對方條件不俗，但自知他不是合適的對象，所以到最終溢豪主動嘗試走進KAYAN的「內心世界」時，也被KAYAN狠狠推開。

第三首個人音樂作品命名為《Hell No》，鬼馬的KAYAN表示有「No」，稍後當然亦都會有「Yes」的時候，期待她的新作品推出。

最新影片推介：胡定欣專訪