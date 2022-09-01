【兩地通關】粵港成立13個合作專班　涵蓋通關、北部都會區等範疇【不斷更新】

▲ 特首李家超。（經濟日報資料圖片）

特首李家超今早與廣東省領導視像開會，討論兩地通關等議題。他今日下午2時半會開記者會，將會匯報與內地交流情況。

【14:50】

被問到是否放棄爭取與內地「免檢疫通關」時，李家超指，已經提出所有可行方案，目前未有其他方法，可以滿足內地「7＋3」的要求。他又指，本港確診數字高企，平均達8,000至1萬宗，影響本港醫療系統，因此要將確診數字減少。

【14:40】

李家超回應提問時指，相信會以河套「方倉醫院」作為試點，強調必須獲雙方同意。

【14:30】

李家超指，今日會議充實，達到多項成果，兩地會成立13個專班進行「對接」，包括通關、北部都會區、南沙發展等。

至於「逆向隔離」方面，雙方同意成立專班，港方專班由政務司司長陳國基帶領，會研究實施細節及推動落實。

【14:15】

消息指，港府早前提出的「逆向隔離」建議，獲內地當局初步同意，料兩地稍後會成立小組（「專班」），處理相關操作上的挑戰。

港府提出的「逆向隔離」，即港人返回內地，可以先在港的設施進行隔離，然後以密封方式進入內地，以取代現時在內地的7天酒店隔離。

港府消息人士早前透露，李家超雖然未能親赴廣東，但他與內地相關官員溝通良好，即使開會地點轉為網上，也影響不大。

官場這兩日都有風聲，指與內地商討「逆向隔離」有進展，但同時也吹淡風說，具體很多細節安排有待詳細商討，不應期望「逆向隔離」能夠很快落實。

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責任編輯：胡偉明