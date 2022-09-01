【兩地通關】李家超：「逆向隔離」獲內地支持　將成立專班討論細節

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行政長官李家超今早（1日）與廣東省領導視像開會，討論兩地通關等議題。李家超表示，今日就進一步推動粵港澳大灣與廣東省及深圳市的領導進行交談，雙方同意約繼續深化合作，成立13個專班包括兩地通關、北部都會區發展等，港方各個專班由司局長帶頭，

李家超指，港方在會上提出「逆向隔離」方面，即港人返回內地，可以先在港的設施進行隔離，然後以密封方式進入內地，以取代現時在內地的7天酒店隔離，粵方表示支持，並同意建立專班，商討細節安排，港方專班由政務司司長陳國基帶領。

李家超表示，河套區有相關隔離設置，認為是一個好的基礎去實行「逆向隔離」，但強調要需符合內地要求。

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記者：李榮忠