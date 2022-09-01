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【新冠疫苗】李家超：考慮在疫苗通行證上推動接種目標　特別是確保兒童得到疫苗保護

社會 14:52 2022/09/01

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（資料圖片）

本港疫情嚴峻，有消息指為推高兒童疫苗接種率，港府正研究疫苗通行證涵蓋年齡至5歲。（詳情即看【下一頁】

行政長官李家超表示，的確在考慮在疫苗通行證上推動接種工作目標，特別是目前有數據顯示兒童接種新冠疫苗，有助減少感染後重症風險，及整體防感染上，希望社會一同推動兒童接種，確保他們得到保護；並在高接種率的情況下，容許社會獲「最大寬度」。

李家超指，抗疫重點仍然是保護高風險人士、減重症、減死亡，認為死亡、重症及死亡數字對政府而言並不是一串冷冰冰的數字，是一條條生命。他強調，政府會在能保障高風險人士及持續公營醫療服務穩定下，容許社會有「最大的空間」，與國際有「最大的接軌」。

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記者：李榮忠

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