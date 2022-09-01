【養顏恩物】無花果防癌通便拆解5大神奇功效　兩招教揀靚無花果

▲ 拆解無花果5大神奇功效。

無花果香甜滋潤，是女士養顏恩物。每到一年8月底至9月，更是無花果當造之時，要揀靚無花果便正值是好時機。究竟無花果有甚麼功效？揀無花果時又應注意甚麼事項？不妨參閱下文了解更多。

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新鮮無花果被日本稱為「長壽水果」，原產於地中海一帶，含豐富花青素，有抗氧化功效。其花青素對抗自由基的能力，是維生素E的50倍，也是維生素C的20倍，能有效抵抗有害分子，延緩衰老，保護血管健康。

此外，無花果也是防癌水果，遠比其他水果含有極豐富的硒。硒對人體的抗氧化系統起著決定性影響力，能形成硒蛋白，具免疫調節、抗氧化，以及抗感染等多重功效。

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湯水達人黎淑慧（Natalie）曾分享，揀靚無花果有兩大特點。第一，無花果呈愈深啡便愈甜，滋潤度也愈高。有些人會較傾向揀「美國無花果」、「溏心無花果」，而Natalie指這是個人喜好，不能以產地來分優劣。所以揀無花果時，應揀熟一些、呈深黃色，實芯偏啡色，就是最滋潤最甜。

而除了肉眼分辨顏色，也可留意嗅覺。Natalie表示，有些無花果含有硫磺，所以未浸或未剪開時，已聞到濃烈酸味，就最好避而不揀。

Natalie介紹，無花果分為黃色及紫色。除非被漂白過或品種比較特別，一般無花果不會呈白色。而無論是紫花果或黃色無花果，基本功效大同小異，都可以直接食用。但有一點值得留意，紫花果含花青素，直接食用可助護眼及抗氧化，經泡焗及高溫處理後，營養卻會消失，然而甜度也會減低一點，適合不嗜甜的人。

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責任編輯：羅嘉欣