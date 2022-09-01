【開學日】13歲神童獲港大工程學院取錄　鍾情數學自修國際試奪佳績　　

▲ 13歲的劉鴻志升讀港大。（校方提供）

現年13歲、香港青年協會李兆基書院中三學生劉鴻志於新學年跳級升讀港大工程學院。劉鴻志熱愛數學及計算機科學，計劃日後朝此方向進修。

青年協會李兆基書院校長連鎮邦向TOPick表示，劉鴻志自小五起自學初中數學課程，直至中一時已掌握微積分等高階數學。他於2020年入學，上學年已跳級至中三，數學成績一直名列前芧。為測試自己的數理能力，劉鴻志於今年報考國際進階程度普通教育證書（International A -LEVEL）數學、進階數學及物理考試，並取得2A*1A的佳績，部分卷別甚至取得滿分。

雖然年紀輕輕，但校方聘請的臨床心理學家評估劉鴻志的心理質素適合升讀大學，劉鴻志經深思熟慮後，在校方的協助下，以非聯招報讀本港兩所大學的課程，最終選擇於本學年升讀港大工程學院。連鎮邦指，劉同學認為計算機科學及人工智能將改變人類生活，對有關議題很感興趣，修畢學士課程後，或會考慮繼續讀碩士課程，日後投身相關研究，以貢獻社會。

連鎮邦透露，劉鴻志出席港大的新生註冊日後反映適應得不錯，亦有認識到新朋友。

該校自2019年起設「HLC尖子卓越計劃」，讓學生申請「跳級」可由，中一跳級至中三或中二跳至中四。連鎮邦指，校方參考劉鴻志的經歷後，決定新學年起，容許中三學生升讀中五的GCE A-Level課程。他又說，校方一直鼓勵學生自學，學生可透過MOOC線上自學平台，報讀由外國大學舉辦的課程。

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記者：黃悅晴