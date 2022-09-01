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【大灣區】廣州南沙民心港人子弟學校今開學　梁振英及李家超在港參與揭牌儀式

政治 15:53 2022/09/01

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全國政協副主席梁振英（右三）及特首李家超（左三）在行政長官辦公室為學校揭牌。（梁振英Facebook）

由全國政協副主席梁振英牽頭成立的廣州南沙民心港人子弟學校，今（1日）開學。梁振英及特首李家超未有親赴南沙，今日在行政長官辦公室為學校揭牌，教育局局長蔡若蓮、行政長官辦公室主任葉文娟、學校法人岳毅，辦學團體大灣區香港中心傳訊總監廖靄儀，亦有參加儀式。

梁振英表示，該校開學有三層意義：一是中國內地有了一所非營利性的港人子弟中小學，補了一片空白；二是為港科大（廣州）的教職人員解決了非內地籍子女的教育銜接問題；三是在南沙港式國際社區打造了港人宜業宜居的核心。

廣州南沙民心港人子弟學校是現時內地唯一由香港註冊非牟利公益團體營辦的學校，是香港學制的12年「一條龍」中小學，聚焦港人子女及其他非內地籍子女入學需求，學校中、小學以英語為主要教學語言。

據介紹，該校以香港教育課程為基礎，與香港學校的課程可以作無縫對接，解決父母因返港工作，子女入學的銜接問題。另外，如獲校方推薦，學生可無縫銜接香港名校，如聖保祿學校及聖保羅書院，香港學校亦會因應學生水平作個別考慮。

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同日，香港科技大學（廣州）亦舉行開學典禮。梁振英以視像形式致辭表示，兩間學校同步開學，是重大的粵港合作成果，也是國家持續改革開放的重要體現。他提及，廣州南沙粵港合作諮詢委員會於去年4月成立，是創始性的常設的諮詢機制，也為粵港合作和兩所學校籌辦的大環境搭橋開路。

梁振英又稱，香港融入國家發展大局，必然有磨合的過程，香港和內地雙方都要拿出勇氣和毅力。

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記者：陳葆琳

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