【不正常愛情研究所】歌手翠兒遭壁咚被逼辭工　Jojo曾遭教授利誘陪返內地

▲ 翠兒分享心事遭壁咚被逼辭工，曾遭教授利誘陪返內地Jojo請食檸檬。

由「J2ers」黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）及文頌男（Koba）主持的《不正常愛情研究所》，今晚（1日）晚上11點於J2（82台）播出最後一集。

今晚播出的第10集研究題目為「禁忌之戀」，五位主持圍繞「婚外情」、「師生戀」及「叔嫂戀」等大講親身經歷及相關見聞，今晚亮相「有故事的人」環節的嘉賓則為翠兒。

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女生向男生講心事易惹誤會因由

任職Freelance歌手兼模特兒的翠兒，大談「畀人追到要辭職」的親身經歷！之前已在節目中分享過「被瘋狂追求」經歷的翠兒，這次再下一城分享同公司的不尋常被求愛經歷。

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曾當訓練生的翠兒，因一次下班時與同路的男訓練生分享了心事，令原本已有穩定女友的對方「誤墮」禁忌之戀，最近更與正印分手狂追翠兒。

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Alan聞言即大感驚訝，除向三位女主持問道：「你哋會唔會隨便同男仔傾心事？」又以男生角度分析指男仔聽女仔「講唔開心嘢」，會特別容易中招，更親揭箇中因由，頗有見地。

翠兒續指該名男生之後除了無視女友、於上課期間肆意向翠兒投以深情眼光惹來不少閒言外，與女友分手後更行動升級不斷纏著翠兒，有次更在公共交通上向翠兒壁咚，內容驚爆，全場主持為之嘩然！

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翠兒指事件最終驚動公司，令其慘被冠以「亂搞男女關係」罪名，翠兒憶述謂：「公司話個男仔出現嘅地方，我就唔可以出現。」最終翠兒不但要電話封鎖該名男子，更要辭埋份工，翠兒最後感嘆謂：「呢個故事教訓我哋唔好亂咁同人講心事。」

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Jojo被教授利誘

在節目中分享過不少驚人經歷以及大膽言論以致近日人氣急升的Jojo，這集再度大爆非一般親身經歷。她透露讀書時曾有教授向其開出「離奇」的得高分條件，Jojo邊忍笑邊分享謂：「佢話：『我嚟緊返去內地做Project，Jojo你不如跟我返去，我包你A+。』」

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其他主持聞言即七嘴八舌：「嘩？！咁嚴格嘅」，哭笑不得的Jojo指當時自己反應是：「Sorry呀，Professor，我過咗暑假就畢業喇。」然後對方的答案竟是：「吓？咁呀？！咁我淨係可以畀B+你咯！」，相當耐人尋味！

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之後當Karen提及當年曾情迷靚仔男教授，並指自己會因而特別作狀時，其他主持即起哄要求Karen真人示範，可惜Karen全程怕怕醜醜慘遭喝倒采。有主持看不過眼，要求好玩又夠放的Jojo上陣接Karen棒示範，JoJo亦即時搞笑接招「作狀女」上身。鬼主意多多的Jojo，又直指男仔很多時𥄫女過份直接，並親授不露聲色𥄫仔大法，超級抵死。