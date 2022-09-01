【最新疫情】今日新增10,586宗確診個案　本地個案再破萬宗【不斷更新】

▲ （曾耀輝攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（1日）出席疫情記者會。

今日新增10,586宗確診個案，包括10,342宗本地個案及244宗輸入個案，另錄11宗離世個案。

【17:00】

劉家獻指，未接種2針確診住院病人，現時在第7日或以後CT值大於30就可出院，強調專家認為CT值大於30已沒有傳染風險。

【16:56】

早前17個月大染疫男童，經檢查後發現為由新冠病毒引發的急性腦炎及腦膜炎，需要插喉但維生指數穩定。

【16:45】

相隔5個月本地確診個案再破萬宗，張竹君指，相信疫情趨勢會繼續上升，但難以預測會升得「有幾快、有幾急」，當局會持續關注重症及死亡數字。

【16:43】

張竹君表示，近期學校開始開學，而最近亦有兒童重症個案，鼓勵家長帶子女接種疫苗。她又指，下周公布疫苗通行證下調至5歲童，需要接種兩劑疫苗，料有2個月過渡期。

【16:42】

變異病毒株佔比方面，懷疑涉及BA.4/5個案升至60%，BA.5佔52.8%，BA.4佔7.2%，BA 2.12.1佔6.5%，BA 2.2佔33.5%。

【16:40】

多7間院舍出現個案，涉6間安老院舍及1間殘疾人士院舍；今呈報139宗學校陽性個案，來自84間學校，多5間學校個別班級須停課一周（詳情即看【下一頁】）。

【16:30】

劉家獻表示，新增349名新冠病人需要留醫，新呈報7名病人情況危殆，21人情況嚴重，多11名患者離世，5男6女，年齡介乎78至94歲，其中7人未打齊3針疫苗，當中1人未曾接種過疫苗。

一名15個月大女嬰確診，8月30日起發燒，今日凌晨出現抽筋情況，曾出現抽筋，送往聯合醫院兒科深切治療部留醫，及後情況好轉，沒有再出現抽筋，由於仍留醫兒科深切治療部，故列為情況危殆。

部份死亡個案詳情：（詳情即看【下一頁】）

82歲男，有高血壓、曾中風，居老人院舍，8月28日被職員發現他暈倒，在急症室離世

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記者：李榮忠