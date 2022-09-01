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【最新疫情】多7間院舍呈報個案　84間學校呈報139宗個案

社會 16:44 2022/09/01

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（資料圖片）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

張竹君表示，多7間院舍呈報個案，包括6間安老院及1間殘疾院舍，包括：

  • 輝濤護老院（屯門分院），1名院友確診，6名院友要檢疫
  • 廣安護老院總院，1名院友確診，7名院友要檢疫
  • 東江(上水)安老院，1名院友確診，1名院友要檢疫
  • 仁愛護老院第一分院，1名院友確診，7名院友要檢疫
  • 南華護老院第一分院，1名院友確診，4名院友要檢疫
  • 葵芳居，1名院友確診，7名院友要檢疫
  • 鄰舍輔導會怡欣山莊，4名院友及1名工作人員確診，6名院友要檢疫

學校個案方面，有84間學校呈報139宗個案，涉113名學生及26名教職員，過去7日有12間學校呈報2宗或以上個案，有5間學校部分班級需要停面授課1星期。

  • 元朗協康會水邊圍中心特殊幼兒中心的士組，5名學生中有1名學生和1名老師確診
  • 新一代英文幼稚園(屯門分校) 1E班，30名學生中有4名學生確診
  • 俊宏軒雅麗斯英文幼稚園M班上午班group B，13名學生中有3名學生和3名老師確診
  • 俊宏軒雅麗斯英文幼稚園K1B班，15名學生中有1名學生和1名老師確診
  • 嘉琳中英文幼稚園K2E班，30名學生中有2名學生和1名老師確診
  • 神召會禮拜堂天澤幼兒園K3，36名學生中有3名學生和1名老師確診
  • 弘立書院3義班，20名學生中有3名學生確診

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記者：陳梓蔚

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