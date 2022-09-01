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【最新疫情】新增11名患者離世　15月大確診女童情況危殆

社會 16:35 2022/09/01

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（資料圖片）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（1日）出席疫情記者會。

劉家獻指，現時有2,627人在公立醫院留醫，新增呈報7名危殆病人及21名嚴重病人，現時合共有48名危殆及58名嚴重病人，當中14名危殆病人正接受深切治療。

基督教聯合醫院呈報一宗15月大確診女童危殆個案，她8月30日起發燒，快測陽性，今日凌晨出現抽筋情況，今早聯合醫院急症室求診，隨即送往兒童深切治癒部留醫。她入院後停止抽筋，能自行呼吸，維行指數穩定。由於她正在深切治癒部留醫，個案列作危殆個案處理。

另再增11人離世，涉5男6女，年齡介乎78至94歲，其中7人未打齊3針疫苗，1人未曾接種疫苗。

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記者：陳梓蔚

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