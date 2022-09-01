《神探伽俐略沉默的遊行》日本舉行首映　 福山雅治柴崎幸CP拖手行紅地毯引哄動

▲ 《神探伽俐略沉默的遊行》在日本舉行首映禮。

由日本著名推理小說作家東野圭吾創作的伽利略系列改編的最新電影《神探伽俐略沉默的遊行》，在香港將於9月22日緊貼日本上映。

電影昨晚（8月31日）於東京舉行大型首映，導演西谷弘帶同全員現身造勢，包括系列原班人馬福山雅治、柴崎幸、北村一輝，還有重磅加盟的飯尾和樹、戶田菜穂、田口浩正、酒向芳、岡山天音、川床明日香、出口夏希、村上淳、吉田羊、檀麗、椎名桔平等出席，場面盛大。

為隆重其事，電影公司將紅地毯化身成檸檬黃的海報主題顏色，更包下大型房車接載演員到場，盡顯大片氣勢。福山雅治率先乘坐房車到達，親民的他大型房車前站定與現場近千粉絲打招呼。

▲ 福山雅治伸手迎接柴崎幸，盡顯紳士風度。

福山雅治展風度

柴崎幸當時還沒踏出車身，福山保持微微躬身滿面笑容等候著，更伸手去迎接柴崎幸，盡顯暖男風範。柴崎幸下車後，很自然地走到最佳拍檔福山身旁，停頓了一下，扯扯花裙子作好準備，然後二人主動拖手，引起全場哄動，非常有默契地直接走過紅地毯。

另一位男主角北村一輝出來3秒後，福山才被粉絲的尖叫聲喚醒，才想起還未來得及迎接北村一輝，隨即馬上向車身方向伸手迎接北村，卻大笑看著柴崎幸，場面搞笑，三人默契有增無減。

儀式上，「山崎CP」福山雅治及柴崎幸繼續形影不離互笠高帽，福山雅治表示：「果然內海薰（柴崎幸飾）是創造湯川的存在啊。我在跟內海的對手戲中才能理解『啊，原來湯川先生是這樣的人啊』。」；柴崎幸則大表緊張：「今次開鏡不久已經是我們兩人的對手戲，那時候福山先生已經同時在拍攝SP，已經是完全投入湯川老師的模式了，而那時候的我時隔很久再次演內海薰，果然還是有點緊張的。

▲ （左起）北村一輝、福山雅治、柴崎幸。

湯川教授再出馬

《神探伽俐略沉默的遊行》講述一名女高中生突然失蹤，三年後突然被發現陳屍在某處燒毀的廢墟。此案的頭號嫌疑犯曾捲入一樁兇殘的少女命案，當時卻因為證據不足而無罪釋放。

這次他重施故技，再次憑狡猾的策略獲判無罪，甚至回到女高中生生前居住小鎮，令整個社區彌漫着仇恨的氣氛。

在秋祭遊行那天，離奇命案再次在小鎮上發生，偏偏每個嫌疑犯都有不在場證明，破案難度極高。找出真兇的重任落在天才物理學家湯川教授（福山雅治飾）身上，這次他與拍擋內海薰（柴崎幸飾）及草薙俊平（北村一輝飾）再次合作，到底這三人組能否再破奇案？

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