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【中秋節】154個月餅樣本通過檢測　食安中心提醒購買及享用月餅注意事頂

社會 15:59 2022/09/01

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(資料圖片)

食物環境衞生署食物安全中心今日（9月1日）公布一項有關月餅的時令食品調查（第二期）結果，154個樣本全部通過檢測。

署方提醒市民應保持均衡飲食，不應過量進食月餅，因為月餅的糖分及脂肪一般較高，有些種類的鹽分亦較高。進食過量脂肪會增加超重和患肥胖症的風險，而膳食中糖的攝取量是體重和蛀牙的決定性因素。此外，攝取過多的鈉會增加患高血壓的機會，亦會增加患上致命性中風及冠心病的風險。

署方建議市民參考月餅的營養標籤，了解特別是糖分、鹽分及脂肪的含量，以便作出較健康的選擇。市民應避免選擇高脂肪或高糖的月餅，即每100克食物含有多於20克總脂肪或含有多於15克的糖。在減少攝入鹽方面，可選擇低鈉的月餅，即每一百克食物含有少於120毫克的鈉。

購買、貯存和享用月餅注意事頂

  • 向可靠的零售店鋪購買月餅，切勿光顧無牌小販。購買前應留意包裝有否破損及月餅的食用限期，並在限期前進食
  • 如非即時進食，應按包裝上的說明存放月餅。冰皮月餅應存放在攝氏四度或以下，雪糕月餅則在攝氏零下十八度或以下。從雪櫃取出月餅後，應盡快食用
  • 攜帶冰皮月餅或雪糕月餅到戶外時，宜使用旅行冰箱並盡快食用
  • 貯存月餅時，應將包裹妥當的月餅和生的食物分開存放，避免交叉污染
  • 保持個人衞生，在處理及享用月餅前以流動的自來水和梘液潔淨雙手

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責任編輯：余思嵐

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