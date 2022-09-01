【排便出血】大便出血未必是痔瘡　醫生拆解3個徵兆恐患大腸癌

▲ 大便出血未必是痔瘡，醫生拆解3個徵兆恐患大腸癌。（iStock圖片）

很多都市人都有痔瘡問題，不過大便出血未必是痔瘡所致。台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓指出，排便出血有3大常見原因，假如排便習慣出現變化，以及排便無痛，流出鮮血，有可能是大腸瘜肉或大腸癌的警號，應盡早求醫。

鍾雲霓近日於Facebook專頁指出，最常的排便出血原因包括「肛裂、肛門破皮」、「痔瘡出血」，以及「大腸瘜肉或大腸癌出血」，前兩種為良性出血，第三種則為惡性，她又列出3種出血類型的特點以及治療方法。

1. 肛裂、肛門破皮出血

特點：排便時帶有傷口撕扯感、疼痛感，滴血在馬桶裡，或擦時染在紙巾上。

治療：可觀察兩周左右，配合泡澡或於肛門周邊多沖熱水，可能會「滴滴答答」幾天，之後自行痊癒。

鍾雲霓提到，肛門鬆的人不容易肛裂，但較易有痔瘡鬆弛脫垂的困擾，這類人士應該恆常運動，維持周邊肌肉軟組織彈性。

至於肛門緊的人則較易出現肛裂，因此應多攝取纖維，令糞便保持鬆軟濕潤，她提醒，肛門多半會隨著年紀越愈來愈鬆，只要注重排便健康，易肛裂體質有機會自行改善。

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2. 痔瘡出血

特點：排便無痛，流出鮮血，有時甚至噴射小血柱，伴隨肛門腫脹異物感。

治療：如果次數太頻繁，每個月都出血一次，或每次出血量都染紅整個馬桶，久而久之恐引致慢性貧血，應盡早求醫。

3. 大腸瘜肉或大腸癌出血

特點：排便無痛並流出鮮血，肛門沒有異物感、疼痛感，以及排便習慣改變，如一向排便順暢，但變得經常腹瀉，就要小心有惡性可能，務必立即求醫。

治療：盡快求醫，年過45至50歲的人士，應定期接受大腸鏡檢查。

她解釋，一般大腸黏膜長出瘜肉需時6至8年，瘜肉變壞需2至3年，若照過腸鏡而結果正常，往後3至5年檢查一次即可。

內容獲「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣