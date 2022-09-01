【韓國先生2022】最新得獎名單出爐　Oppa穿三角褲騷肌展魅力【多圖】

▲ 韓國先生個個外表都好有型！

「2022韓國國際先生選美大賽」（Mister International Korea Pageant）於7月16日公布了37名參賽者名單，官方上載的照片中，看到37名Oppa個個身形都非常健碩，令大家眼睛吃「冰淇淋」。

候選人全都健碩

候選人當中除有大學生，亦不乏專業人士，包括有牙醫、物理治療師、公務員等，而年紀最少只得20歲，各有不同風格。

早前主辨單位為宣傳盛事，候選人均穿上白色三角內褲拍攝宣傳照，向網友派「福利」，從照片可見眾人全都擁有胸肌﹑八舊腹肌及二頭肌，相當大隻，個個展現男性魅力，勢要迷倒一眾女士！

【爆肌Oppa】33位韓國先生名單出爐 高班孖生Oppa三角褲+冰格腹肌勁吸睛【多圖】

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昨日（8月31日）「2022韓國國際先生選美大賽」舉行決賽，最終選出冠軍1名、亞軍兩名、季軍3名及殿軍兩名。冠軍由28歲現職足球員的金希元（音譯，김희원 / Kim Heewon）奪得，憑運動員的魅力，打敗一眾強敵成為OPPA之王。



得獎者名單：

冠軍：16號金希元（音譯，김희원 / KIM Heewon） 亞軍：12號金裕秀（音譯，김유수 / KIM Yousoo）

13號李龍宇（音譯，이용우 / LEE Yong Woo） 季軍：34號金鎮旭（音譯，김진욱 / KIM Jin Wook）

30號柳秉恩（音譯，유병은 / YOO Byeong Eun）

25號洪錫鎮（音譯，홍석진 / HONG Seok Jin） 殿軍：33號金尚勳（音譯，김상훈 / KIM Sang Hun）

18號李元榮（音譯，이원영 / LEE Won Young）



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