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【韓國先生2022】最新得獎名單出爐　Oppa穿三角褲騷肌展魅力【多圖】

娛樂 17:47 2022/09/01

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熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

韓國先生個個外表都好有型！

「2022韓國國際先生選美大賽」（Mister International Korea Pageant）於7月16日公布了37名參賽者名單，官方上載的照片中，看到37名Oppa個個身形都非常健碩，令大家眼睛吃「冰淇淋」。

候選人全都健碩

候選人當中除有大學生，亦不乏專業人士，包括有牙醫、物理治療師、公務員等，而年紀最少只得20歲，各有不同風格。

早前主辨單位為宣傳盛事，候選人均穿上白色三角內褲拍攝宣傳照，向網友派「福利」，從照片可見眾人全都擁有胸肌﹑八舊腹肌及二頭肌，相當大隻，個個展現男性魅力，勢要迷倒一眾女士！

【爆肌Oppa】33位韓國先生名單出爐 高班孖生Oppa三角褲+冰格腹肌勁吸睛【多圖】

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昨日（8月31日）「2022韓國國際先生選美大賽」舉行決賽，最終選出冠軍1名、亞軍兩名、季軍3名及殿軍兩名。冠軍由28歲現職足球員的金希元（音譯，김희원  /  Kim Heewon）奪得，憑運動員的魅力，打敗一眾強敵成為OPPA之王。


得獎者名單：

冠軍：16號金希元（音譯，김희원  /  KIM Heewon）

亞軍：12號金裕秀（音譯，김유수  /  KIM Yousoo）
13號李龍宇（音譯，이용우  /  LEE Yong Woo）

季軍：34號金鎮旭（音譯，김진욱  /  KIM Jin Wook）
30號柳秉恩（音譯，유병은  /  YOO Byeong Eun）
25號洪錫鎮（音譯，홍석진  /  HONG Seok Jin）

殿軍：33號金尚勳（音譯，김상훈  /  KIM Sang Hun）
18號李元榮（音譯，이원영  /  LEE Won Young）
 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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