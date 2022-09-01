【大灣區】科大廣州校園今開學　李家超：冀強化戰略科技力量定位

▲ 特首李家超今日（1日）在香港科技大學（廣州）開學典禮透過視像致辭。

香港科技大學廣州校園今（1日）舉行開學典禮，特首李家超表示，寄望該校進一步發揮香港聯通世界的節點功能、貢獻國家在「十四五」規劃下強化戰略科技力量的定位，以及培養學生成為面向未來的高端創新人才，以及推動國家和香港建設的重要參與者。

香港科技大學於2018年，與廣州市政府和廣州大學簽署三方協議，籌建廣州校園。李家超以視像形式致辭，稱自從《粵港澳大灣區發展規劃綱要》在2019年頒布以來，科大廣州校園是首個獲國家教育部批准正式成立、由內地與香港合作辦學的高等教育機構，正好體現《規劃綱要》支持大灣區建設國際教育示範區、打造教育和人才高地的定位，此項目亦是《南沙方案》今年6月頒布以來，首批啓用的重點項目。

李家超續指，希望科大作為蜚聲國際的院校，有充分和成熟的條件善用學術成就和國際連繫，貢獻國家高質量教育發展。他又鼓勵科大廣州校園秉承「港科大一體、雙校互補」的理念，與香港校園協同推動國家的科技發展。

全國政協副主席梁振英表示，該校開學有三層意義：一是廣東省多了一所一流大學；二是粵港在高等教育和科研兩方面的合作有了新平台，上了新台階；三是粵港兩地將實現跨境和跨領域的產學研合作。

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記者：陳葆琳