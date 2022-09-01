【好聲好戲】 姜麗文神還原陳法蓉獨特尾音　戴耀明跟「佘詩曼2.0」何依婷聲演談情戲

TVB聲演真人騷《好聲好戲》逢周一至三晚播映，第二季由阮兆祥及馮盈盈擔任主持，首周出賽藝人有蘇韻姿、戴耀明、姜麗文及袁偉豪。

昨晚（8月31日）播出的《好聲好戲》進入第三回合「拍檔聲演」環節，之前連贏兩回合的蘇韻姿（Andrea），邀來第一任「螢幕男友」阮政峰，齊齊穿上古裝挑戰《王老虎搶親》，Andrea聲演為了生仔施展渾身解數色誘老公嘉樂仔的蘇玉華，一開聲嗲爆一叫「老公」，完美還原蘇玉華「姣屍燉篤」神韻。

加上神倒模嘉樂仔聲線神態的阮政峰神助攻，再度獲得11盞綠燈滿分該劇監製潘嘉德大讚：「好放！姣樣做得好好，嬲起上嚟變咗男人婆同蘇玉華嘅表情。好Match！」

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汪明荃大讚

阿姐直指睇得好開心：「本來要注意嘅地方都無可挑剔！」現場評判更七嘴八舌爭著大讚阮政峰與錢嘉樂Perfect Match：「唔止聲似、語韻都好似」、「搵得好好呢個Partner。」Andrea亦眼泛淚光感激阮政峰：「好開心搵到佢，佢真係好似。」

Andrea的超水準演出，更吸引網民留言大讚：「睇唔出蘇韻姿可以配到咁出色，口型情感動作力量完全從身體爆發出來」、「我覺得佢做埋主持都得」、「紅衫魚做戲平平，配音另一個人」。

至於姜麗文（Lesley）邀來好姊妹張曦雯聲演《龍兄鼠弟》中的讓愛場口，Lesley除了神還原陳法蓉劇中造型，就連陳法蓉的獨特尾音亦學到足，最終獲得10盞綠燈，兼令出名要求高的鳳英姐大讚：「陳法蓉配得好好，進步咗好多，我入咗戲！」龍天生也大讚：「啲尾（位）食得好應」，而阿姐即說：「睇得出你好努力。」

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與阿佘隔空談情

明仔則邀來何依婷聲演《西關大少》，與佘詩曼隔空談情，在「新舊君好」加持下，配以中分假髮的「偽張智霖」造型，明仔終吐氣揚眉贏得8盞綠燈。

天生哥大讚他成功搣甩「小明腔」，可惜卻被與阿佘聲線猶如孖生姊妹的依婷搶去不少風頭，宋宛穎：「Regina太似阿佘！」

最後一位挑戰者袁偉豪將聯同好友葉泓聲聲演《創世紀》，特訓時獲導師鳳英姐大讚「陳錦鴻上身」。

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是集參賽者發揮出色，全靠天生哥及鳳英姐悉心特訓。

鳳英姐推介聲音沙啞的Andrea用鹹竹蜂及大海欖開聲，又帶袁偉豪上天台大叫大嚷進行情緒訓練；天生哥教小明如何搣甩「小子戲」升呢「小生戲」，及指導Lesley如何戒掉懶音。

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