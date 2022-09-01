【特殊教育】疫下難管教SEN學童家長陷抑鬱　自閉兒缺乏社交識字量減少

▲ 3孩媽媽Janice的二仔患有自閉症，疫情影響了兒子的學習及訓練進度。（有關機構提供）

疫情持續2年多，停課期間學校轉為網上授課，對特殊教育需要（SEN）學童及其家長帶來極大挑戰。香港小童群益會早前進行一項調查發現，育有SEN學童的家長在指導子女學習及管教上面對不少困難，部分更出現中度或以上的抑鬱和焦慮徵狀。

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香港小童群益會於本年5月18日至7月11日進行了一項「疫情下育有特殊教育需要學童家庭的狀況調查」，以了解疫情下SEN學童的學習及發展狀況、家長精神健康狀況、家庭狀況及服務需要等。調查以問卷及個案訪問形式，收集了525份（262學前家長及263小學家長）有效問卷；而是次研究亦與數名家長進行電話訪問，進一步了解疫情下家長在育兒方面的挑戰。

調查結果顯示，相比疫情前，SEN兒童的學習進度、情緒管理及行為問題出現惡化的情況。小學學童方面，逾7成家長認為疫情後子女學習進度惡化；其次是情緒管理（57.4%）及行為問題（51.3%）。

而學前（幼稚園及N班）兒童方面，逾4成家長表示子女的行為問題、情緒管理及社交互動／溝通能力惡化。質化數據也反映SEN學童欠耐性，難以專注地在家中參與網課和網上訓練，而學前家長亦表示，子女在疫情下缺乏學習社交互動的機會，擔心子女復課後的社交和情緒適應。

▲ （左起）香港小童群益會教育心理學家歐嘉莉、高級服務顧問林綺梅、研究及發展部經理趙振雄，分享「疫情下育有特殊教育需要學童家庭的狀況調查」的結果。（有關機構提供）

逾7成家長支援子女學習感困難

不少家長指出，在疫情期間長時間與子女留在家中「困獸鬥」，親子時間的質素下降，與子女發生磨擦的機會增加。同時因處理SEN子女的行為問題而承受巨大壓力，個人情緒狀態變差，容易變得暴躁，身心俱疲，部分家長更出現中度或以上的抑鬱和焦慮徵狀。

當中一名全職媽媽Janice育有三名子女，二仔Matthew現年6歲，有自閉症特徵及整體發展遲緩，在語言、社交及大肌肉發展方面較弱。Matthew自2019年9月起接受小童群益會「樂牽」到校學前綜合服務，當中包括言語治療、職業治療及綜合發展訓練。

受疫情影響，實體訓練暫停，幼稚園亦轉為網上授課，Janice指兒子難以專注及投入，影響學習進度，識字量及詞彙量減少；亦因較少上實體課的機會，兒子缺乏和同儕相處的經驗，令學習動機減低。媽媽指Matthew的表達能力較弱，擔心他9月升小一後的社交狀況。

教育心理學家歐嘉莉表示，疫情下幼兒的學習進度和身心發展受到影響，在實體訓練時間減少下，許多SEN學童更受影響。她預計今年升小一的SEN學童在適應上會遇到更多挑戰，包括自理、常規、社交及情緒等方面。她又指出，SEN學童在疫情下較少機會參與實體課堂或訓練，缺乏親身與同齡小朋友互動的經驗，在社交方面的問題將會慢慢浮現，需要多加關注。

▲ 香港小童群益會高級服務顧問林綺梅分享調查結果，指超過七成小學家長認為疫情後子女學習進度惡化。 （有關機構提供）

而香港小童群益會高級服務顧問林綺梅表示，0至6歲是兒童成長發展的黃金期，對於SEN學童來說，3至6歲更是進行介入訓練及治療的關鍵時期。然而，持續2年多的疫情令幼稚園學童參與實體課堂的日子不足一半，SEN學童在訓練上也難以實行家校合作，家長需要兼顧訓練及照顧子女，壓力大增。

有家長坦言，自己難以長時間協助子女進行家居訓練，極需要喘息的空間，在育兒方面感到有心無力。至於育有小學SEN學童的家長，情況也不遑多讓，在指導子女學習及管教上亦面對不少困難，身心俱疲。

是次調查結果反映育有SEN兒童的家庭，在疫情期間所面對的挑戰，包括學習進度惡化、照顧壓力增加、社交及情緒適應問題。小童群益會建議家長應多加留意子女的情緒和社交狀況的變化，有需要時尋求學校或專業人士的協助，並鼓勵家長多照顧自己的身心健康，避免長期因照顧子女而出現過勞情況。

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責任編輯︰林綺玲