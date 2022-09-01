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【3區污水陽性】涉黃大仙曉暉花園及元朗栢慧豪園等多個屋苑　派逾24萬個快測包

社會 16:40 2022/09/01

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(資料圖片)

政府今日（9月1日）表示，中西區、黃大仙及元朗污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試


中西區 — 旭龢道與巴丙頓道附近一帶住宅（按附件

黃大仙區 — 富山邨、峻弦、曉暉花園、彩峰苑、嘉峰臺、威豪花園、怡富花園、怡發花園、新麗花園、興業大廈、宏景花園、海港花園、瓊山苑、瓊軒苑、瓊麗苑及帝峯豪苑

元朗區 — 天盛苑、天富苑、栢慧豪園及栢慧豪廷

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐
 

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