【校長專欄】全方位學習周創STEM作品　主愛小學(梨木樹)校長勉勵學生勇對挑戰

▲ 潘靄玲校長盼望學生在學習路上遇到困難，也可以積極面對。（學校提供相片）

疫情折騰了我們的孩子兩年了，不少大型學習活動無奈取消，變回了常規課堂。趁著疫情稍為緩和及防疫措施準備充足下，我校舉行了「全方位學習周」，筆者冀望孩子們可以在輕鬆愉快、有趣又富挑戰性的多元化活動下有意義地學習，提升他們各種的共通能力，以及培養正確的價值觀及態度。

STEM DAY為我們揭開了「全方位學習周」的序幕。當天同學們在老師的帶領下動手進行不同的STEM活動。活動鼓勵同學們互相討論，一起分工合作完成作品。同學們為了令自己的作品能成功運作，都費盡心思改良，一起思考作品的改善空間，然後再進行測試及比賽。當天，同學所獲的並不只是一份材料，而是誘導他們發揮創作力的加速劑。同學雖然手執相同的材料，卻有不同的成品，可見他們只要在無限制的空間下，便可以發揮無窮的創意。

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同學拿著充滿個性的作品進行比賽，筆者作為旁觀者，看著他們全神貫注地細心觀察，然後進行改良，反覆的測試，務求以完美的作品挑戰成功，真的十分感動，因為比賽的重點不在輸贏，而是活動已在同學心中播下了對學習科研的種子。與個人勝利相比，筆者更希望同學能享受到與夥伴合作下共同進步的滿足感，期望同學在往後學習的道路上遇到困難，也可以如斯的積極，如此的投入。

疫情下，同學長時間困在家中，體型都豐滿了不少，因此「新興運動日」亦成了「全方位學習周」的重頭戲。「新興運動日」讓同學能親身體驗不同的新興運動，例如飛標、匹克球、競技疊杯等，一方面擴闊眼界，一方面發揮潛能。看到同學對學習新興運動都充滿興趣，努力嘗試不同運動的挑戰，表現投入及雀躍，歡樂的氣氛遍佈全場，筆者相信這次體驗給予了同學在疫情下舒展身心的機會外，最重要的是重拾「享受運動」的樂趣。

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中華文化博大精深，是智慧的結晶。「中華文化活動」是一個「邊做邊學」的課堂活動，目的是希望同學能透過觀看有關中華文化的教學影片，再嘗試動手製作小手工，從而親身感受中國傳統文化的可貴。同學製作相關主題的小手工時，會按照自己的心意在皮影人的身上設計不同的妝容和服飾；會一絲不苟地仿傚古人，企圖用黏土捏出最活龍活現、最能顯出身份地位的玉璽圖案；會在陶瓷器上專注地勾畫出心中的完美圖案。筆者願同學們能在活動中認識我們的祖國，感受我國文化之美。

學習第二種語言從來都非一件易事，如何提升同學學習第二種語言的興趣，從而更有效地學習，一直是筆者最關注的。「全方位學習周」中的英文科和普通話科就以日常生活情境作背景，透過主題‘Cuisine in the World’和《奧運知多少》，將學習內容跟現實世界的情況連繫起來，再配合不同程度的互動英文和普通話遊戲，提升同學對學習英文和普通話的興趣。筆者深信透過生活化及有趣的活動，同學在英語及普通話的聽、說、讀、寫四方面的能力將會提升。

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