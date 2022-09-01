【開學日】科大廣州校園今啟用　首年開辦15個碩士及博士課程

▲ 港科大（廣州））今日舉辦開學典禮暨校園啟用儀式。（科大提供）

香港科技大學（廣州）今日（1日）啟用，校方於兩地舉辦開學典禮暨校園啟用儀式。

科大今同步於港科大（廣州）及港科大清水灣校園舉行儀式，港科大（廣州）校長倪明選就說，港科大（廣州）的成立是推動「一國兩制」事業發展的創新實踐，也是香港與內地城市在教育領域攜手合作的新探索。科大校長史維教授說，希望科大成員牢記「衆志成城，其利斷金」，也希望大家能繼續勇於嘗試、改變、堅持、摒棄私念，一切以大學和社會的福祉為前提。候任校長葉玉如教授就，新校啟用標誌著科大開啟新的發展篇章，兩校未來會透過創新互補的學術框架緊密合作，在教學、研發以及知識轉移方面實現協同發展。

港科大（廣州）首年開辦15個碩士及博士課程，涉先進材料、智能交通，以及微電子等，並將於明年2023年開辦人工智能（A.I.）、數據科學與大數據技術、及智能製造工程3個本科課程。

▲ 多所來自世界各地的大學校長和管理層，透過元宇宙參與慶典。（科大提供）

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責任編輯：黃悅晴