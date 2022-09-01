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【自助繳費】公院及門診設近200部一站式電子服務站　涵蓋電子支付多達8種

社會 16:54 2022/09/01

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(醫管局fb)

醫管局今日（9月1日）表示，病人或照顧者可以利用公立醫院及門診內的「一站式電子服務站」，只需手持預約便條、病人身份證等，便可進行專科門診登記和繳付醫療費用，包括藥物費用、出院繳費等。

局方指，病人除了可以利用醫管局手機應用程式「HA Go」內的「繳費服務」（Pay HA）功能，以電子支付方式繳付專科門診診症費、藥費及住院費用等醫療費用外，現時公立醫院及門診共設有接近200部一站式電子服務站，程式功能涵蓋的電子支付方式多達八種，包括信用卡、八達通、微信支付、支付寶、Apple Pay、Google Pay、PayMe 及轉數快。

除透過屏幕指導市民逐步完成整個登記及付款程序外，功能上亦提供聲音導航協助市民，於繁忙時間，職員更會在主要的繳費處從旁協助。醫管局最近更推出新機款，採用更大直立式螢幕，方便病人使用。服務站亦提供四種付款方式，包括八達通、信用卡、支付寶和微信支付。

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責任編輯：余思嵐
 

 

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