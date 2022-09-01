【醒神早餐】早餐只飲牛奶或食方包集中力低　專家建議學童多咀嚼食物助醒腦

▲ 專家建議早餐宜多食要多咀嚼的食物，有助醒腦。

很多小朋友每朝睡到最後一刻，為了趕出門返學，早餐選擇頹食，只飲一杯奶或只吃麵包，又或食件蛋糕就算。可是，兒童發展專家指出以上食法會致專注力不足，影響學習。營養師亦指出如果吃錯早餐分分鐘比沒有食早餐更危險。

吃錯早餐注意力不集中

台灣營養師李婉萍設有facebook專頁及YouTube頻道，當中開設「營養療天室」節目，近日有集邀請了兒童發展專家王宏哲擔任嘉賓，分享為小朋友準備快速簡單早餐，並探討哪些早餐可以幫助孩子提神醒腦及專心上堂。

▲ 營養師李婉萍邀請兒童發展專家王宏哲，探討兒童早餐增專注力。（影片截圖︰李婉萍營養師 YouTube）

兒童發展專家王宏哲得知很多小學生早餐只飲一杯牛奶，又或一片麵包就出門，小朋友一朝上學的注意力會不集中，影響學習。而小朋友最邪惡的早餐可說是奶茶配蛋糕，有小學老師反映，在10個學生中，至少有4位的專注力不集中，原因就是孩子早餐吃錯了。

李婉萍營養師指出如果吃錯早餐比沒有食早餐更危險，拆解「奶茶配蛋糕」的組合是精緻糖加上咖啡因，小朋友一下子的情緒會很高漲，不過，很快就會影響專注力。王宏哲補充指出亢奮後大腦機制會變得很累，之後學童上中文、數學、英文等需求高度集中力的學科就不行，前面只能專注10分鐘，之後上堂只會發呆恍神，在發夢。

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吃多咀嚼咬口食物助醒腦

王宏哲建議要食多咀嚼有咬口的早餐，不要軟糯的食物，因為孩子早餐不咀嚼、不吃較硬的食物易專注力不集中，而咀嚼的過程令大腦的神經網絡連結，刺激了大腦重要的皮質區，大腦裡面有一些警醒區是需要刺激的。

此外，王宏哲提到口腔內有口腔觸覺，如果「整合好」即是吃到舒服及喜歡的食物，有助穩定情緒。在感覺統合中，觸覺跟情緒有關，觸覺整理整合能力好，小朋友的情緒會愈安穩，愈能表達自己，有助學習。

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營養師推介簡易製作有營早餐

營養師李婉萍分享了一道快速健康又有咀嚼感的早餐「薯仔紅蘿蔔芝士煎餅」。材料可以前一天準備，包括︰急凍椰菜花或西蘭花適量、薯仔2粒、紅蘿蔔1條、粟米粒適量、蛋1至4隻、中筋麵粉適量，以及芝士適量。

製作方法是將薯仔和紅蘿蔔刨絲，將所有材料加水拌勻，再加鹽及白糊椒粉調味，將拌好的麵糊放上鑊煎，上面加芝士，煎成圓餅即成。又或變奏加入椰菜絲、蝦仁不同材料亦可。

薯仔是全穀雜糧類，有澱粉質有飽肚感，而且纖維豐富，粟米粒有葉黃素，以上多元的材料營養滿滿。而此煎餅材料有咀嚼感，外表煎得脆脆，內裡材料有顆粒感，可以助小朋友醒神提高集中力。

3大貼士解決孩子沒胃口

很多人知道食早餐很重要，尤其學生要應付整個早上的學習，要待中午才能再進食。不過，有爸媽指出小朋友總是沒胃口食早餐，在影片中，李婉萍營養師及專家王宏哲也有討論，指出問題所在是小朋友沒有提早起床，因為人體從醒來要有飢餓感需時20分鐘，腦部才會知道，家長總認為小朋友要睡飽些是不對，應早些叫小朋友起床，預留吃早餐時間。

此外，王宏哲提供另外2點貼士讓孩子愛上吃早餐，包括前一晚家長可跟小朋友討論早餐吃甚麼，如三選一，令小朋友期待吃早餐。以及一起參與準備材料，小朋友就會投入感，期待早起床吃早餐。

如果真的沒時間，李婉萍營養師建議可以牛奶加入燕麥和堅果，又或原味乳酪加新鮮水果和燕麥，一樣營養豐富又有咀嚼感，可提升專注力。

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責任編輯︰顏紫燕