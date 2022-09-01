【新品速遞】Philips2合1手提式蒸氣掛熨機　防疫必備：熨衣+殺菌+除味

▲ Philips推出全新2合1手提式蒸氣掛熨機。（相片由Philips提供）

對很多人來說，每天最花時間就是決定當天的穿搭，不是因為衣服不夠多，而是打開衣櫃才發現堆積如山的衣物全部皺成一團。Philips推出全新頂尖蒸氣掛熨方案—— 2合1手提式蒸氣掛熨機7000系列，分別有STH7060/86及STH7030/16兩款型號，採用創新可調校角度蒸氣噴頭，方便水平或垂直掛熨，毋須熨衣板就能隨手熨衣。

這系列蒸氣掛熨機 內置 OptimalTEMP免調校溫控技術，智能熨板自動調校最佳溫度，保證不燙焦衣物。加上頂端尖角設計和強勁蒸氣持久不衰，出門前極速將衣物處理得「貼貼服服，回家後再蒸熨出街衣物，殺滅高達99.9%的細菌。

集熨衣、殺菌、除味3大功能

除衣服外，還可以蒸熨窗簾、床單、玩具、布藝傢俬或冬天的厚衫大褸等，從內到外保障家人健康。加上高溫能迅速去除衣物上的異味，令衣物煥然一新，未需清洗的衣物只需蒸熨一下即可再穿一天，更能令衣物的持久度延長達70%，一機滿足熨衣、殺菌、除味3大功能。

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配合頂端尖角設計加上強勁蒸氣，能針對衣物不同的細緻部位熨平，如衫鈕旁、衣領和打褶的部分等，就算是熨貼難以觸及的部位，都輕鬆熨平。加上預熱時間快至30秒，瞬間開始蒸熨，更加省時。

另設有可更換水箱設計，提供100毫升和200毫升兩種容量選擇，100毫升可熨燙全套服裝，200毫升可熨燙多至5件衣服，為不同熨衣需要而設。

產品查詢：Philips客戶服務中心2619 9663

記者：周美好