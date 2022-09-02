【藝人寵物】夏雨黃奕晨父子靠寵物維繫歸屬感　Dixon與松鼠狗傾訴隱密心事

▲ 黃奕晨表示，自從養了松鼠狗，感覺就像自己多了一個家人，又不太像是仔，比較像一個兄弟、一個好朋友。

娛樂圈競爭激烈，藝人要闖出一片天，殊不容易。夏雨兒子兼ViuTV藝人黃奕晨（Dixon），近年憑高大俊朗形象及靈活反應，成為該台主要遊戲節目主持。個性活潑外向的他，原來也是個毛孩主人，一說起自己的松鼠狗「胡椒」，大男孩馬上變身成「狗奴」，慈父模樣令人忍俊不禁。

「我養了牠差不多6年了，從牠一歲多開始。『胡椒』這個名其實是我阿姨改的。」原來胡椒原主人是Dixon的姨姨，剛出生的牠，因為身上的毛又啡又黑，加上體形小小，像粒胡椒。「牠和現在這個樣子不太一樣，現在的毛是淺啡偏白，當時真的像原粒胡椒，黑黑的圓圓的，好搞笑！」

做了6年狗主的黃奕晨，自言小時候家裏也有養寵物。「很多呀，狗有養過松鼠狗、芝娃娃、貓也有，另外龍貓啦、雀仔、魚等等。」家住西貢，不只空間比一般市區房屋寬廣，更有戶外花園，自然有條件飼養寵物作伴。不過Dixon笑指童年時「主人」意識始終不高，因為自己並非真正的寵物主人，父母才是。「胡椒才是我第一隻以自己名義養的寵物，責任也全在我身上。」

▲ ixon視胡椒為家人，更認為牠是自己最重要的傾訴對象之一。（受訪者提供）

說到和胡椒的緣份，原來始於一份消失的歸屬感。當時Dixon剛從加拿大回港，家裏只有爸爸夏雨和他兩個人住。

回到家有時沒人，就算有，男人話題一定不會多，所以當時沒有歸屬感，因很想回到家有人歡迎你、迎接你，就開始想不如養一隻狗。

邊說起當時邊抱著胡椒的他笑道：「但其實一開始我是想養大型或中型狗的，因為自己住村屋，有空間給牠活動，但想用領養方式，卻一直沒有遇到合眼緣的狗狗，心想可能未是時候，也開始放棄不再去找。」

6年飼主生活宛如家人

後來Dixon的姨姨因家裏情況有變，照顧不來，主動問他有沒有興趣。「那年過年時我去阿姨家，見過胡椒，牠很喜歡我，一直舔我，所以對牠印象很深。」就這樣，個子嬌小的胡椒就此跟着新主人回家。「Size不是我期望的，但五臟俱全！哈哈哈！」就像人與人之間的相遇需要緣份，主人和動物的連繫亦然。6年的共同生活，令Dixon在香港的日子變得溫暖，像多了一位家人陪伴在旁。

▲ 黃奕晨為資深演員夏雨的兒子，7年前從加拿大回港，出道做藝人。（受訪者提供）

藝人生活忙碌、工作時間不定，作息不規律，但養寵物尤其養狗，平日外出散步、大小二便都需要照顧張羅，對Dixon來說，是一份不能逃避的責任。「胡椒早上要起身餵糧，當然可以餵完再繼續瞓，但講真再睡一定爭少少，變相我晚上要早瞓，令我生活也因而變得規律、健康。」

胡椒不只讓身為主人的他作息更規律，更充當他的樹窿、心理輔導員。

「媽媽、細佬妹都在加拿大，香港家裏只有我和爸爸兩個男人。兩個男人無咩好講㗎嘛！係咪先？無理由對阿爸講「我失戀呀！」講唔出口㗎嘛！所以牠是我其中一個傾訴對象。」Dixon說完即笑着摸摸胡椒。

家裏永遠有一個歡迎他的可愛傾訴對象，想想都感到窩心。「的確，因為有牠在，不開心時不會總想着去外面，可以留在家，對牠說話，我陪陪牠，牠也陪陪我。感覺就像自己多了一個家人，又不太像是仔，比較像一個兄弟、一個好朋友。」

心痛咬爛新買耳機

溫情以外，原來Dixon和胡椒之間也有不少「過節」。「初初一歲幾時，牠好活潑，會周圍咬東西，雖然不算很嚴重，但曾經將我剛買回來才一天的headphone咬爛囉，哈哈哈！」三千多元買回來的心頭好，才一天就報銷，還可以笑着說起，Dixon果然非狗奴莫屬。「當時好嬲㗎！不過其實牠都算乖，愈大愈定，現在簡直是成熟穩重、大方得體呀！」

▲ Dixon反應好轉數快，主持不少大受歡迎的遊戲節目如《考有Feel》，與小儀及Edan@MIRROR做拍檔。（受訪者提供）

不過再乖再穩重的胡椒，還是有一個壞習慣改不了。

本來我已教識牠在尿布上小便，但我老豆很喜歡放牠在花園自由屙，後來就怎樣都教不好。

「我想牠覺得：『花園都可以屙，屋企應該都可以！』」看著胡椒傻呆的可愛樣子，Dixon無奈之餘還是讚了一句：「但至少牠不會在我房屙，因為牠會入我房和我一起瞓，自己瞓的地方就不會亂屙。」

留兩滴尿視「脾氣仔」

大部分主人都將寵物視作自己的心靈慰藉，縱然解決不了實際問題，但黐身又可愛的模樣，已足夠治癒生活中的疲累難過。不過動物同樣也有情緒，牠們不開心、嬲怒時，也一樣會表達。「牠不開心或嬲我時會做一件事，就是留低一、兩滴尿在家裏。」

Dixon苦笑一下說：「有時我出去工作時間長，早上六、七點就出門，晚上12點左右才回家，就會發現家裏地板上有一、兩滴尿，但牠明明就有去過廁所。那一、兩滴尿就是牠在發脾氣：『你去咗邊度？咁遲先返！我唔高興！』」

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「因為平時牠小便一定是一攤，所以我一見到那『兩滴』，就知道是牠不高興、不滿意了。」雖然說狗狗在家裏隨便小便是件麻煩事，但背後原因是埋怨自己長時間不在家，這種甜蜜的控訴，難怪Dixon說的時候沒有一點不悅，滿臉溺愛神情，只說這是胡椒的「脾氣仔」。

Dixon笑言胡椒毫不怕生：「我曾經帶牠回公司，然後要開會、拍攝，就交給同事抱，牠完全不會怯場，和別人玩得很開心，可以見不到我幾個小時都沒問題，只是當肚餓時才會到處找我。」可愛小狗從來討人喜愛，一出場即討得男女歡心，狗奴Dixon開玩笑指：「我現在都少了帶胡椒回公司，因為我吃醋呀，大家喜歡牠多過我！」

記者：王嵐