【夫妻關係】男女平等「娶」字不合時宜　莫樹錦︰男人應該「嫁」老婆

▲ 夫妻一起找個家，故此男人「嫁」老婆比「娶」老婆合理。

疫情相對穩定，政府新班子利民政策出場，檢疫改為3+4，有利旅客（醫生還是首批受惠者）。除此以外，早在五月中旬，宴會人數增至一百二十人，亦有利嫁娶，不少婚嫁延期至今，暑期成為結婚旺季。

嫁娶是中國式的婚姻觀，廣東話有謂：「大個仔就娶老婆」，「娶」是有「取」之意，把「女」取回來便是娶老婆，早在甲骨文已見「娶」字，可見這概念在中國根深柢固，《說文解字》的解釋是：「娶，取婦也。」中國自古重男輕女，一夫可以多妻，娶完老婆又可以娶妾侍，故此不多不少是把女性視為「可取」的附屬品，對現代女性來說，可能有點不敬。

西方婚姻是marriage，字源來自十三世紀法文mariage或拉丁文matrimonium，背後意思是兩人結合，主要根據《聖經》中〈創世紀〉：「因此，人要離開父母，和妻子連合，二人成為一體。」這概念中，男女較為平等，是雙方同意平等地結合為一，而不是男把女取回來。

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現今香港社會男女相當平等，醫學院收生每年男女人數約各半，科技大學也出了第一位女性校長，各大機構高層也不少由女性主導，是時候反思一下，應否繼續使用「娶」老婆這字眼。相對下，「嫁」這字較合理，為「女」找個「家」的同時，也是可為「男」找個家，大家一起找個家跟西方「二人成為一體」意念相同，故此，男的是「嫁」老婆，女的是「嫁」老公，「娶」這字應被淘汰。

男女平等，本應如此。

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