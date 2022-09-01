【打擊罪行】屯門黑幫涉向裝修商索取陀地費　警破武器庫拘16人

▲ 警方反三合會行動「速流」。

警方突擊搜查新界及九龍區多個地點，共拘捕16名有三合會背景男子，當中包括2名黑幫高層及3名骨幹成員。

警方有組織罪案及三合會調查科聯同新界北總區及屯門區刑事部，於今年中接獲情報，指活躍於屯門一刻黑幫窺準區內2個即將落成屋邨，企圖獨濫區內裝修生意利益，並展開非法行動，包括向承辦商及裝修公司索取陀地費，並涉嫌威嚇及驅趕區內裝修商，並以一間水泥沙石公司，企圖操控2個屋邨水泥沙石供應獨銷從中獲取利益。

警方於今年8月開始搜證及部署行動，派發宣傳單張期間並受到黑幫分子恐嚇，今日凌晨時分展開代號「速流」反三合會行動，成功鎖定一批目標人物，並拘捕16名男子，年齡介乎20至六68歲，大部分被捕人有三合會背景，包括2名黑幫高層及3名骨幹成員。

行動搗破一個位於屯門村屋武器庫，檢獲一批攻擊性武器，包括一支伸縮棍、4支大鎚、3支大木棍、3支鐵通、少量毒品及吸食工具，並扣留3部涉案車輛。被捕人涉嫌自稱三合會成員、以三合會社團身份成員行事、刑事恐嚇、藏有攻擊性武器及藏有毒品等罪名。拘捕行動仍持續，不排除手後會有更多人被捕。

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記者：黃傑偉